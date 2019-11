Nieregulaminowe kombinezony namieszały. Pięć dyskwalifikacji w Ruce

Video: Eurosport

Stoch: brakuje mi "kopa" w moich skokach

- Myślałem o tym, co zrobiłem źle przy drugim skoku, ale nie widzę większych błędów. Może minimalnie opóźniłem wybicie. Przy normalnych warunkach poleciałbym dalej. Na razie brakuje mi "kopa" w moich skokach. A Norwegowie? "Not my business" - powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Ruce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

