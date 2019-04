Horngacher nie był jedyną opcją dla Niemców

Dla niego to były ostatnie loty z naszymi skoczkami. Stefan Horngacher zrezygnował z funkcji trenera kadry. Pod wodzą Austriaka przez trzy sezony biało-czerwoni odnieśli szereg sukcesów, ostatni drużynowy w sobotę w Planicy, ale to jest jedynie wierzchołek góry zwycięstw. Z górą wyzwań zmierzy się teraz Czech Michal Doleżal - nowy szkoleniowiec.

Polscy skoczkowie narciarscy chcieli go zatrzymać, ale nie udało się. Trener Stefan Horngacher ogłosił, że odchodzi, a zastąpi go Czech, Michal Doleżal. To był ostatni konkurs obecnego sezonu. W klasyfikacji generalnej Kamil Stoch znalazł się na trzecim miejscu, a polska drużyna na pierwszym.

- Podjąłem decyzję. Zdecydowałem się nie przedłużać kontraktu z reprezentacją Polski. To nie był głos serca, tylko rozumu. To były wspaniałe trzy lata i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc oraz współpracę - powiedział Stefan Horngacher po ostatnim konkursie w Planicy.

Horngacher ogłosił decyzję o rezygnacji z prowadzenia polskich zawodników dwa tygodnie temu. Kontrakt z DSV oficjalnie podpisał w poprzednią środę. Na stanowisku zastąpił swojego rodaka Wernera Schustera, który z Niemcami pracował aż jedenaście lat. Ten o swoim odejściu poinformował dwa miesiące wcześniej.

"Przesądziły szczegóły"

Negocjacje z Horngacherem, co nie było tajemnicą, rozpoczęły się już w styczniu. W rozmowie z portalem skispringen.com Huettel przyznał, że nie należały do łatwych. Uciekał od stwierdzenia, że to akurat Austriak był jego faworytem. Zdradził jedynie, że kandydatów na to stanowisko miał więcej.

- Nie różnicowałem, kto jest numerem jeden, dwa czy trzy. Starałem się myśleć rozsądnie, zastanawiałem się, którzy trenerzy będą w stanie wpasować się w niemiecki system szkolenia. Pomysł z zatrudnieniem Horngachera od początku kiełkował w mojej głowie. Ale w grę wchodziły też inne możliwości. Stefan dokładnie to przemyślał, przesądziły szczegóły - przyznał dyrektor DSV.

Huettel potwierdził, że Horngacher mocno się wahał, a ogromny wpływ miały na to sukcesy osiągnięte wspólnie z ekipą Biało-Czerwonych. Zauważył, że praca z naszą kadrą sprawiła, że Austriak stał się lepszym szkoleniowcem.

- Był bardzo związany z polską drużyną. Zdawał sobie sprawę z tego, co udało mu się zbudować przez te ostatnie lata. Podjęcie pracy w Polsce było odważnym ruchem, który okazał się ważny dla jego rozwoju - zauważył.

- Podczas ostatnich rozmów zorientowałem się, jak bardzo się zmienił. Ma jasno sprecyzowane plany, kładzie duży nacisk na technikę. Jest osobą mniej towarzyską od Wernera Schustera, może nawet sprawiać wrażenie zamkniętego w sobie, ale wciąż jest otwarty i skłonny do refleksji - dodał.

Musi zebrać sztab

Horngacher już na początku swojej nowej przygody musi zmierzyć się z trudnym zadaniem. Razem z Schusterem ze stanowiska odszedł asystent Roar Ljoekelsoey oraz fizjoterapeuta Korbinian Oefele. Były trener Polaków sztab szkoleniowy będzie więc kompletować niemal od podstaw.



Według nieoficjalnych informacji 49-letni Tyrolczyk podpisał kontrakt z DSV na trzy lata, do igrzysk w 2022 roku w Pekinie.

Nowym trenerem Polaków został Czech Michal Doleżal, który dotychczas był w naszej kadrze asystentem Horngachera.