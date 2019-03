Drużyna na sobotę wybrana. Wolny powraca

Informację o wyborze austriackiego szkoleniowca przekazał na Twitterze obecny w stolicy Norwegii reporter Eurosportu Kacper Merk. "Kuba, Piotrek, Dawid, Kamil w sobotniej drużynówce w Oslo" - napisał na Twitterze.

Kuba, Piotrek, Dawid, Kamil w sobotniej druzynowce w Oslo @Eurosport_PL — Kacper Merk (@merkacper) March 8, 2019

Dla 23-latka, który jest w trakcie zdecydowanie najlepszego sezonu w karierze, mistrzostwa świata były tylko wypadkiem przy pracy. I to takim, na który nie miał w pełni wpływu. Na początku światowego czempionatu Wolnego dopadła grypa i choć udało mu się wrócić do zdrowia, to do pełni formy już nie.

W konkursie indywidualnym na skoczni dużej zaprezentował się przeciętnie, był 40. Z obawy o dyspozycję podopiecznego Horngacher w drużynie postawił na także bezbarwnego w Austrii Stefana Hulę. Ostatecznie będący liderami Pucharu Narodów Polacy w konkursie drużynowym zaprezentowali się kiepsko. Zajęli czwarte miejsce, znacząco poniżej oczekiwań.

Zasłużona nominacja

W Oslo skoczek z Bielska-Białej nakręcał się z każdym kolejnym skokiem. W pierwszym treningu (123,5 metra) zamknął czołową dziesiątkę, w drugim skoczył jeszcze lepiej (127 m), ale natrafił wówczas na bardzo dobre warunki i ostatecznie był osiemnasty. Najlepsze zostawił więc na kwalifikacje. Tam poleciał najdalej z Polaków, aż 130,5 metra, które dało mu znów wysoką, tym razem dziewiątą lokatę. Na start w rywalizacji reprezentacji bezsprzecznie zatem zasłużył.

Sobotni konkurs w Oslo jest ważny nie tylko dla reprezentacji walczących w Pucharze Narodów, ale także dla każdego ze skoczków z osobna. Oba wyniki z soboty będą bowiem liczone do klasyfikacji generalnej prestiżowego i sowicie opłacanego (60 tys. euro dla zwycięzcy) cyklu Raw Air. Transmisja z Holmenkollen w Eurosporcie 1 od 14:30.