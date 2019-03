Doleżal rzucony na głęboką wodę. "Z tym zespołem niczego się nie boję"

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła przypieczętował wygraną Polaków w sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. „Wewiór” poleciał na odległość 242,5 metra, podparł skok, ale mimo słabszych not jego próba wystarczyła do zwycięstwa.

Co za lot Piotra Żyły! W 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy Polak wylądował na 248. m i tym samym poprawił swój rekord życiowy. To dało mu 3. miejsce przed drugą serią.

Ryoyu Kobayashi zdominował rywalizację w Planicy już po pierwszej serii niedzielnego konkursu. Japończyk wylądował na 252. m i tym samym ustanowił nowy rekord Letalnicy. Wcześniej należał on do Kamila Stocha (251,5 m).

- Podjąłem decyzję. Zdecydowałem się nie przedłużać kontraktu z reprezentacją Polski. To nie był głos serca, tylko rozumu. To były wspaniałe trzy lata i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc oraz współpracę - powiedział Stefan Horngacher po ostatnim konkursie w Planicy.

- Wiedziałem, że będę kontynuował pracę z reprezentacją Polski. To będzie dla mnie ogromne wyzwanie, ale z tym zespołem, który mamy, to nie boję się pracy. Na pewno spróbujemy odmłodzić kadrę – powiedział nowy trener kadry Polski Michal Dolezal.

Wiadomość o zatrudnieniu 41-latka w nowej roli ogłoszono krótko po zakończeniu niedzielnego konkursu na mamuciej skoczni w Planicy.

Nie boi się tego wyzwania

Doleżal to pierwszy czeski trener, który został selekcjonerem polskiej kadry od 20 lat. Poprzednim był Pavel Mikeska. On pracował z Biało-Czerwonymi w latach 1994-99. Pod jego wodzą Adam Małysz wygrywał pierwsze konkursy w Pucharze Świata, a Robert Mateja zajął piąte miejsce w mistrzostwach świata w Trondheim w 1997 roku.

- Nie było mi trudno, podejmując tę decyzję. Po prostu najpierw musiałem zastanowić się nad kilkoma rzeczami. Wiedziałem, że chcę pracować z tym zespołem. To dla mnie wielkie wyzwanie. W Polsce skoki są bardzo popularne. Wiem, że to jest to głęboka woda, ale z tym zespołem, co mamy, ja się tego nie boję - powiedział Eurosportowi Doleżal.

Doleżal chce odmładzać kadrę

- Zdaję sobie sprawę, że nie można stać. Trzeba iść do przodu. Pod kątem motorycznym będziemy przygotowywać się tak, jak robiliśmy to ze Stefanem. Zostają z nami ci samo ludzie w sztabie, ale musimy przynieść coś nowego do zespołu.

- Chcę odmładzać kadrę. Ważna jest nie tylko reprezentacja A, ale trzeba budować cały system od spodu. To jest teraz niezwykle ważne i jako trener chciałbym się także tym zająć - dodał Doleżal, który z polską drużyną współpracuje od 2016 roku. Wcześniej był m.in. trenerem drugiej reprezentacji Czech.

Nowy selekcjoner wkrótce przejmie wszystkie obowiązki i rozpocznie przygotowania do przyszłego sezonu.