Doleżal po konkursie drużynowym: po pierwszej serii były nerwy

Konkurs zdecydowanie wygrali Japończycy, podium uzupełnili Norwegowie. Drugie miejsce reprezentacji Polski to wielka zasługa Dawida Kubackiego, który w pierwszej serii skoczył 136,5 metra, a w drugiej poszybował na 142 metr. - Momentami widać, że Dawid skacze w innej lidze. Spokojnie pracuje, robi to dobrze i przynosi to owoce. Jest faworytem niedzielnego konkursu indywidualnego - mówił bezpośrednio po konkursie Doleżal.

Lądowanie do poprawy

- Było w porządku. Skoki były fajne. Dopracowałem drobne szczegóły po piątkowych próbach i myślę, że możemy być z trenerami zadowoleni. Po to się trenuje, aby oddawać takie skoki. Uważam, że w drugiej próbie to lądowanie można było bardziej dopracować. Po sobocie też mam parę detali do dopracowania przed niedzielnym konkursem - wyznał Kubacki.

Trochę słabiej wypadł Piotr Żyła, który oddał skoki na odległość 122 i 129 metrów. - W pierwszej serii nie miał dobrych warunków, trochę mieszało. Skoki Piotra były dla mnie optymalne - tłumaczył Doleżal.

Nastawienie drogą do sukcesu

131 metrów w pierwszej serii, sześć metrów dalej w drugiej - Kamil Stoch również przyczynił się do pięknej gonitwy Polaków po podium sobotniego konkursu drużynowego (po pierwszej serii Polacy zajmowali 5. miejsce).

- Konkurs mógł się skończyć lepiej, bo pierwsza seria nie była dla nas taka udana. Po niej wszyscy czuliśmy, że stać nas na więcej. Wystarczyło walczyć do końca, nie poddawać się. I skończyło się dobrze. Drugi skok był w dużo lepszych warunkach i dał mi dużo radości. Z optymizmem patrzę w przyszłość. Pozytywne nastawienie jest drogą do sukcesu - mówił trzykrotny mistrz olimpijski.

W niedzielę w Zakopanem konkurs indywidualny. Transmisja w Eurosporcie 2 od godziny 12:30. Relacja tekstowa w eurosport.pl