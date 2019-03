Doleżal następcą Horngachera. Przez trzy lata się od niego uczył

- Podjąłem decyzję. Zdecydowałem się nie przedłużać kontraktu z reprezentacją Polski. To nie był głos serca, tylko rozumu. To były wspaniałe trzy lata i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc oraz współpracę - powiedział Stefan Horngacher po ostatnim konkursie w Planicy.

Horngacher podjął decyzję. Przejmuje stery w reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher... czytaj dalej » Odejście Horngachera było praktycznie pewne od roku. Wtedy Austriak zdecydował się na tylko 12-miesięczne przedłużenie umowy z Polskim Związkiem Narciarskim. W niedzielę 24 marca 2019 roku, a więc dokładnie trzy lata od momentu zatrudnienia, ogłosił odejście.

Austriak będzie tęsknił

W gronie jego następców wymieniano Doleżala oraz Niemca Ronny’ego Hornschuha, a więc aktualnego selekcjonera reprezentacji Szwajcarii. Gdy jednak ten drugi ogłosił, że nie chce odchodzić, stało się jasne, że szanse Czecha mocno wzrosły.

Krótko po zakończeniu niedzielnego konkursu indywidualnego w Planicy Horngacher ogłosił, że nie będzie kontynuował pracy z Polakami.

- Kontrakt nie będzie przedłużony. Kierowałem się rozumem, a nie sercem. Chcę wszystkim podziękować. To były wspaniałe chwile. Dziękuję naprawdę bardzo mocno. To był dla mnie najlepszy czas w roli trenera w karierze. Będę tęsknił, ale po prostu teraz musiałem myśleć o mojej rodzinie. To nie była łatwa decyzja - mówił Eurosportowi austriacki trener. - To był wspaniały sezon dla polskiej kadry. Mamy trzech zawodników w czołowej piątce Pucharu Świata. Mieliśmy dobre mistrzostwa świata – przypomniał wyraźnie wzruszony.

Droga jak u Łukasza Kruczka

Jego następcą będzie Doleżał. O tym oficjalnie poinformował Polski Związek Narciarski. Czech od 2016 roku był asystentem Austriaka. Sytuacja z jego zatrudnieniem przypomina tę sprzed ponad dziesięciu lat. Wtedy po odejściu Fina Hannu Lepistoe, jego następcą został Łukasz Kruczek. On również kilka lat spędził w roli asystenta doświadczonego szkoleniowca. Nauki, które wtedy pobrał okazały się bezcenne.

Doleżał to były trener drugiej reprezentacji Czech i były skoczek. Jego największym osiągnięciem było 11. miejsce na normalnej skoczni podczas igrzysk olimpijskich w Nagano w 1998 roku. W sezonie 1999/2000 zajął 27. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Zajęcia z Biało-Czerwonymi rozpocznie już wkrótce.