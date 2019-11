U Kubackiego wszystko kręci się wokół latania. "Nawet z kartonów robiłem skrzydła"

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Niemiec Karl Geiger wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu skoków narciarskich w Wiśle, pierwszego indywidualnego w sezonie 2019/20 Pucharu Świata. Geiger jako jedyny przekroczył granicę 130 metrów, uzyskując 133 m. Wyprzedził Szwajcara Killiana Peiera (125,5) oraz Austriaka Daniela Hubera (122 m). Czwarty był najlepszy sko Do zawodów awansowało ośmiu reprezentantów Polski, a pięciu odpadło.

Słaby występ Jakuba Wolnego w pierwszej serii konkursu indywidualnego w Wiśle. Polak oddał skok na odległość zaledwie 110,5 m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kubacki ma w swoim domu prawdziwą modelarnię.

- To taka moja gawra, gdzie można się na chwilę zaszyć - mówi skoczek klubu Wisła Zakopane.

Wtedy nie polatał

Kubacki: konkurs był loteryjny, troszkę nam ten wiaterek przeszkadzał Z zadowoleniem... czytaj dalej » 29-letni zawodnik pielęgnuje swoją pasję od bardzo dawna.

- Od dziecka ciągnęło mnie do wszystkiego, co jest związane z lataniem. Nawet z kartonów robiłem skrzydła z kolegą. Wtedy polatać się nie udało, ale gdzieś ta pasja we mnie pozostała do dziś - zdradza.



Poza skocznią Kubacki najbardziej lubi sterować modelami helikopterów.



- Zajmowałem się każdą dziedziną modelarstwa, może poza łódkami, bo nigdy nie miałem motorówek i żaglówek. Ale zdalne sterowane autka, śmigłowce, szybowce, samoloty - wszystkim się po drodze bawiłem. W modelarstwie nie jest najważniejsze czym się lata, tylko żeby to dawało frajdę - przekonuje.

Zwiedzać Polskę szybowcem

Polski skoczek narciarski zrobił już krok do przodu i poza składaniem modeli zabrał się także za kurs pilota. Ma już plany, co będzie robił, kiedy zdobędzie wymagane papiery.

- Zawsze mnie ciągnęło do tego, by siąść za sterami prawdziwego samolotu. Stwierdziłem, że rozpocznę drogę lotniczą od kursu szybowcowego. Wydawało mi się to naturalnym, pierwszym krokiem. Kursu jeszcze nie skończyłem i mam trochę zadań do wykonania, zanim będę mógł przystąpić do egzaminów na licencję. To jest dla mnie duża frajda. Mogę być w powietrzu i oglądać nasze okolice z góry. Jak zdobędę licencję, będzie mi wolno odlatywać dalej. Część Polski pozwiedzam z szybowca popołudniami i na wieczór wrócę do domu - snuje plany.

"Z trenerami ciężej mi się rozmawia"

Kubacki ma sporą wiedzę o lataniu. Dlatego czasami gorąco dyskutuje na ten temat z trenerami reprezentacji Polski.



- Na pewno sporo rzeczy jeszcze nie wiem. Jednak temat jako tako mam liźnięty. Chcąc zbudować samolot trzeba się edukować. Muszę wiedzieć, dlaczego on nie spada, a utrzymuje się w powietrzu, oraz jakie właściwości lotne można mu nadać. Na pewno nie jestem alfą i omegą. Ale z racji tego że już trochę wiem, to czasami z trenerami ciężej mi się rozmawia. Przechodzimy przez różne dyskusje, żeby się dogadać. Chodzi nam o to samo, tylko w różnych słowach - zdradza skoczek.

W przeszłości Kubacki próbował zarazić kolegów z kadry swoją pasją. Z jednym z nich nawet mu się to udało.



- Woziłem na obozy symulator, żeby dać im spróbować. Chcieli tego, bo jak mówili: "to nie może być takie trudne". Jednak na symulatorze okazywało, że samolot coś im nie chce łatwo latać. W tym roku Kuba Wolny też kupił model do nauki latania i coś próbuje. Najważniejsze, by mieć z tego frajdę - kończy Kubacki.

W niedzielę Kubacki zajął siódme miejsce w pierwszym konkursie indywidualnym sezonu. W Wiśle wygrał Norweg Daniel-Andre Tande, trzeci był Kamil Stoch.

Dzień wcześniej Polacy, z Kubackim, Stochem, Piotrem Żyłą i Jakubem Wolnym w składzie, zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym.