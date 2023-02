Ulga w kadrze. Kubacki gotowy do skakania w mistrzostwach świata

Dawid Kubacki jest jednym z kandydatów do medali w Planicy

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz skok Kingi Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Rajdy z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej na...

Zobacz skok Nicole Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Konderli z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz skok Pauliny Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Skok Cieślar z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz skok Anny Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy.

Skok Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni...

Skok Twardosz z kwalifikacji do konkursu na skoczni normalnej...

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej...

Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej w...

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem przed rozpoczęciem rywalizacji na MŚ w Planicy.

Zobacz, co o urazie pleców Dawida Kubackiego powiedzieli eksperci Eurosportu.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed piątkowymi kwalifikacjami do konkursu indywidualnego na MŚ w Planicy.

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po pierwszej serii konkursu kobiet podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler o sytuacji Dawida Kubackiego przed piątkowymi kwalifikacjami w Planicy.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2023 w Planicy oglądaj na kanałach: TVN, Eurosport 1, Eurosport 2, Metro TV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze

Czwartek był pierwszym dniem czempionatu w Planicy, kiedy do akcji przystąpili skoczkowie narciarscy. Jeszcze zanim to nastąpiło bardzo niepokojące wieści przekazał Polski Związek Narciarski. "Dawid Kubacki nie weźmie udziału w dzisiejszych treningach na skoczni w Planicy. Powodem jest ból pleców, który pojawił się wczoraj wieczorem" - napisano w komunikacie opublikowanym krótko przed czwartkowym południem.

Śmiał się przed samym skokiem. Żyła wiedział, że zostanie mistrzem świata To były dwa złote... czytaj dalej » I rzeczywiście, wicelidera Pucharu Świata zabrakło na trzech seriach treningowych. Jak tłumaczył później przed kamerą Eurosportu trener Thomas Thurnbichler, "wszystko wskazywał na problem mięśniowy. W związku z tym Dawid chodził sztywny i nie mógł skakać". Austriak pozostawał jednak optymistą i wierzył, że Kubacki w piątek będzie mógł rywalizować.

Kubacki weźmie udział w piątkowych kwalifikacjach

Szczęśliwie tak właśnie się stało. Skoczek z Nowego Targu jeszcze w czwartek przeszedł badanie rezonansem magnetycznym w Klagenfurcie - o czym informował w piątek reporter Eurosportu Kacper Merk - i czuł się zdecydowanie lepiej. Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego startu w kwalifikacjach miała zapaść po rozruchu i zostać ogłoszona po godzinie 12.

Tak się stało. I są to wiadomości znakomite. "Dawid Kubacki gotowy do startu w serii próbnej i kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu MS w Planicy" - napisano w komunikacie związku, publikując wideo z rozruchu.

Oglądasz Wideo: PAP Liga Konferencji: Lech Poznań - Bodo/Glimt



Dawid Kubacki gotowy do startu w serii próbnej i kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu MS w Planicy. pic.twitter.com/quWR0dkzbK — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) February 24, 2023

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu aktualnego stanu Dawida. Weźmie dzisiaj udział zarówno w skokach treningowych, jak i w kwalifikacjach. Będziemy podejmować ewentualne decyzje z dnia na dzień, reagując na bieżąco na rozwój sytuacji. Ale, jak wspomniałem, jestem szczęśliwy, że Dawid weźmie dziś udział w kwalifikacjach - skomentował trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich Thomas Thurnbichler.

Kadra Biało-Czerwonych była przygotowana również na scenariusz, w którym Kubacki nie byłby zdolny do startu. Gotowy do wyjazdu do Słowenii był już Kacper Juroszek.

Na piątek zaplanowano serię próbną (16.30) i kwalifikacje (17.45). Walka o medale na skoczni normalnej w sobotę (17.00). Będzie ona poprzedzona serią próbną (16).