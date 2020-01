Równa forma i nokaut na koniec. Dawid Kubacki zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniół się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Dawid Kubacki wypadł świetnie, ale w drugiej serii mógł skoczyć lepiej, bo on jest w kapitalnej dyspozycji. Natomiast moje skoki były w kratkę. Robię, co mogę. Walczę - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej serii rywalizacji. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po konkursie w Innsbrucku. Polak nie zdołał awansować do drugiej części rywalizacji. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kubacki przyjechał na TCS jako piętnasty zawodnik Pucharu Świata. Jeśli ktoś wymieniał go w gronie faworytów do wygranej, to robił to po cichutku. Forma przyszła od razu. W niemieckich konkursach dwukrotnie był trzeci. W Innsbrucku - drugi, wtedy objął prowadzenie w całym cyklu.

Przed walką w Bischofshofen miał 9,1 punktu przewagi nad drugim Mariusem Lidvikiem, 13,3 nad trzecim Karlem Geigerem, 13,7 nad czwartym Ryoyu Kobayashim.

Źródło: PAP/EPA Dawid Kubacki zachwyca w Turnieju Czterech Skoczni

Zapas Kubackiego był spory, ale presja ciążąca na zawodniku też niemała. On nigdy nie skończył TCS nawet na podium, teraz mógł zapisać się w historii, zostać trzecim Polakiem, który tę prestiżową imprezę wygra.

Rozwiał wątpliwości

Wszelkie obawy szybko można było odłożyć na bok. Kubacki odpalił od razu. 143 metry - tyle uzyskał w pierwszej serii. Wygrał ją. O dodatkowy ból głowy przyprawił tym swoich najgroźniejszych konkurentów. 140 metrów i 139 kolejnych zawodników - Geigera i Lindvika wypadało przy jego wyczynie bladziutko. Co najważniejsze, wszystko przełożyło się na 14,2 punktu przewagi Polaka nad drugim w klasyfikacji generalnej TCS Lindvikiem.

Kubacki miał wygraną na wyciągnięcie ręki. Już przed konkursem mówił, że woli gonić niż atakować. Rywale próbowali pokrzyżować mu szyki, robili co mogli.

Przebudził się w końcu broniący tytułu Kobayashi. Japończyk - dopiero jedenasty po pierwszym skoku, w drugim uzyskał 138 metrów. Wystarczająco dużo, aby podskoczyć o kilka miejsc, za mało by zagrozić Kubackiemu.

Mocny akcent Kubackiego

Z faworytów na pierwszy ogień poszedł Lindvik. Uzyskał 137 metrów było pewne, że skończy cykl na podium. Geieger poleciał metr bliżej, w Bischofshofen Norwega przeskoczył, ale w klasyfikacji generalnej nie.

Kubacki żeby cieszyć się z triumfu w całej imprezie musiał wylądować w okolicach 130 metra. Nie kalkulował. Znów odpalił petardę - 140,5 metra przypieczętowały pewną wygraną w obu klasyfikacjach.

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni miejsce zawodnik (kraj) punkty

punkty

1. Dawid Kubacki (Polska) 1131,6 pkt 2. Marius Lindvik (Norwegia) 1111 3. Karl Geiger (Niemcy) 1108,4 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1096 5. Stefan Kraft (Austria) 1086 6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1051 7. Domen Prevc (Słowenia)

1050,9 8. Peter Prevc (Słowenia) 1048,8 9. Daiki Ito (Japonia) 1039 10. Stephan Leyhe (Niemcy) 1037,5 ...



13. Kamil Stoch (Polska) 1023,6 14. Piotr Żyła (Polska) 1016,7 31. Maciej Kot (Polska) 571,9 35. Stefan Hula (Polska) 506,0

Pięciu Polaków

W konkursie zaprezentowało się w sumie pięciu z sześciu Polaków zgłoszonych do TCS. Dzień wcześniej, już w kwalifikacjach, odpadł Jakub Wolny. Kamil Stoch był w poniedziałek 13. , Piotr Żyła 27. Maciej Kot i Stefan Hula, którzy nie przedostali się do drugiej serii zajęli odpowiednio 33. i 49. miejsce.

