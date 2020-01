"Nie jest istotne, co mówią eksperci. Wiem, o co się tutaj walczy"

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Bardzo miło skakać w Oberstdorfie i bardzo miło odnajdywać tutaj swoją dobrą formę. Teraz muszę powtarzać w każdych seriach to, co pokazałem w drugiej serii. A moja żona napisała, że odpaliłem wrotki - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął trzecie miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Skoki były dobre jakościowo. Zrobiłem, co mogłem. Robię tyle, ile mogę, na inne rzeczy nie mam wpływu. Czasem tak bywa, nie za każdym razem dostaje się wszystko, co się chce - powiedział Kamil Stoch po konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 19. miejsce.

- Podchodzimy do Turnieju Czterech Skoczni jak do czterech konkursów Pucharu Świata. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o szansach na końcowe zwycięstwo w tym cyklu - powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal. Czech odniół się również do kwestii dyskwalifikacji Jakuba Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen Maciej Kot oddał skok na odległość 126,5 m, co dało mu awans do środowej rywalizacji. Zobacz próbę Polaka. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Jeszcze nie wszystko działa tak, jakbym chciał, ale nie wiem, co może zagrać jeszcze lepiej. Potrzebowałem trochę dobrego czucia - powiedział Kamil Stoch, który w kwalifikacjach do konkursu w Garmisch-Partenkirchen zajął 11. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Marius Lindvik nie oddał prowadzenia z pierwszej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W drugiej części rywalizacji Norweg oddał skok na odległość 136 metrów, co zapewniło mu wygraną. To jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Fajnie się czułem w Garmisch-Partenkirchen. Jestem zadowolony, szkoda tylko, że trochę zabrakło. To podium smakuje bardzo dobrze, bo wiem, że kosztowało mnie to dużo pracy. Wiem jednak, że ona przynosi efekty. To jest bardzo ważne - powiedział Dawid Kubacki po konkursie w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajął 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

TERMINARZ TURNIEJU CZTERECH SKOCZNI

Po dwóch z czterech konkursów Kubacki jest zdecydowanie najlepszym z Polaków. W klasyfikacji generalnej zajmuje trzecie miejsce, wciąż ma szansę na wygraną, bo różnice dzielące zawodników znajdujących się w czubie są nieznaczne. Do lidera, Ryoyu Kobayashiego, traci zaledwie 8,5 pkt.

Podobny scenariusz przerabialiśmy rok temu. Wówczas po dwóch częściach rywalizacji Kubacki także był w czołówce "generalki".

Źródło: Lukas Barth-Tuttas/PAP/EPA Kubacki był drugi po pierwszej serii

- Nie pomyślałem, że historia się powtarza. Nie powiem, że nie przywiązuje do tych wyników żadnej wagi. Wiem, o co się tutaj walczy, nie jest tak, że budzę się rano, idę na skocznię i poza tym nic do mnie nie dociera. Staram się do tego podejść spokojnie. Rozmyślanie o tym, gdzie się jest w danym momencie i jak to może wyglądać na końcu, jest takim wróżeniem z fusów - uważa skoczek.



- Cały czas istotą jest to, co pokażę w kolejnych konkursach, jak się do nich przygotuję, jak będę podczas zawodów pracował. I na tym się chce skupić. Osiągnięty wynik będzie efektem pracy, jaką wykonam w tych dniach - przyznał w swoim stylu.

"To trudny temat"

Terminarz Turnieju Czterech Skoczni. Czas na austriackie konkursy 68. Turniej... czytaj dalej » Jego dotychczasowe występy docenia trener Michal Doleżał, który już po pierwszym konkursie w Oberstdorfie zaznaczał, że akurat w przypadku Kubackiego można mówić o "stabilności". Sam skoczek z tym stwierdzeniem do końca się nie zgadza, pamiętając, że tuż przed wyjazdem do Niemiec nie zachwycał.

- Nie wiem czy tak stabilny. To trudny temat. Dowiemy się o tym za kilka, kilkanaście dni. Wydaję mi się, że znalazłem to, co jest istotne, żeby moje skoki wyglądały dobrze. Wierzę w to, że to początek takiej stabilizacji - uważa Kubacki.

"Liczy się to, co mówi trener"

Kandydatów do zgarnięcia Złotego Orła, statuetki dla najlepszego zawodnika imprezy, jest kilku. Konkurs w Garmisch-Partenkirchen pokazał, ze do pokonania jest Kobayashi, lider klasyfikacji generalnej całego sezonu Pucharu Świata. O Kubackim w samych superlatywach wypowiadał się Martin Schmitt. Niemiec, niegdyś świetny zawodnik, dziś ekspert Eurosportu, stwierdził, że nasz zawodnik ma wszystko, aby zostać ostatecznym triumfatorem.

- Nie docierają do mnie takie opinie, też dlatego, że nie śledzę choćby internetu w poszukiwaniu takich treści. Dla mnie nie jest istotne, co mówią eksperci, liczy się to, co mówi trener i tego się wolę trzymać - tonuje nastroje Kubacki.

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 587,2 pkt 2. Karl Geiger (Niemcy) 580,9 3. Dawid Kubacki (Polska) 578,7 4. Marius Lindvik (Norwegia) 568,3 5. Stefan Kraft (Austria) 553,6 6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 543,9 7. Piotr Żyła (Polska) 543,7 8. Robert Johansson (Norwegia)

542,1 9. Domen Prevc (Słowenia) 540,8 10. Daiki Ito (Japonia) 540,7 ...



19. Kamil Stoch (Polska) 524,5 29. Maciej Kot (Polska) 353,0 36. Stefan Hula (Polska) 332,5

Innsbrucku się nie obawia

Jedno jest pewne - aby pozostać w grze przed ostatnim konkursem, w tym najbliższym - w Innsbrucku - Polak musi uniknąć wpadki podobnej do tej sprzed roku. Wówczas przyjeżdżał do austriackiego miasta podbudowany świetnym startem w TCS, a wyjeżdżał przybity, bo zajął dopiero osiemnaste miejsce.

- Nie spędza mi to snu z powiek, nieraz tu trenowaliśmy i nieraz dobrze się mi tu skakało. Faktycznie w ostatnich latach zdarzało się tak, że miewałem tu słabsze występy. Ale jestem przekonany, że przy pracy, którą wkładam w skoki, mogę teraz osiągać bardzo dobre wyniki - uspokaja.

Transmisje z konkursów Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Relacje, wywiady i ciekawostki w Eurosport.pl.