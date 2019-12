Kubacki się nie przestraszył. Tak przypieczętował polskie zwycięstwo

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w usłudze Eurosport Player

Niemiecka skocznia szczęśliwa. Polacy znów podbili Klingenthal Polacy... czytaj dalej » Biało-Czerwonym wychodziło w sobotę niemal wszystko. Piotr Żyła doleciał prawie do rekordu skoczni, Jakub Wolny robił więcej niż od niego oczekiwano, a Kamil Stoch wprowadzał w szeregi tak ważny przecież spokój. Mimo to wygrana w Klingenthal nie była pewna aż do ostatniego skoku.

Kraft postraszył, ale nie Kubackiego

Wszystko miało rozstrzygnąć się między Austriakiem Stefanem Kraftem a Dawidem Kubackim. Świetne próby kolegów dały Polakowi komfort w postaci 17-punktowej przewagi, czyli około 9,5 m przy założeniu, że obaj trafią na takie same warunki. Niby bardzo dużo, ale przecież Kraft to zwycięzca ostatniego z konkursów indywidualnych, niedzielnego w Niżnym Tagile.

Austriak zrobił swoje. W nienagannym stylu uzyskał 133,5 m i mógł tylko czekać. Wirtualny przelicznik wskazywał, że Polakowi potrzebne jest 126, może 127 metrów. Ale kalkulacji nie było żadnej - potężne odbicie, spokój w locie i precyzja przy lądowaniu. 137 m i zaciśnięta pięść. Na Kubackiego i spółkę nie było w sobotę mocnych.

Na niedzielę w Klingenthal zaplanowano konkurs indywidualny, w którym wystąpi sześciu Polaków. Transmisja od 15.30 w Eurosporcie 1, relacja na żywo w eurosport.pl.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z 2. serii konkursu drużynowego w Klingenthal