Kubacki przekazał informacje o zdrowiu żony

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rywal zaniepokojony problemami Kubackiego. "Wpis uświadomił mi powagę tej sytuacji" Informacje o... czytaj dalej » W sobotę w Lahti odbędzie się drużynowy konkurs Pucharu Świata. Bez Kubackiego, wicelidera klasyfikacji generalnej cyklu, który w zeszłym tygodniu ogłosił, że wycofuje się z rywalizacji do końca sezonu z powodu poważnych problemów zdrowotnych żony.

Kubacki: Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp

Również w sobotę Kubacki przekazał najnowsze informacje o jej stanie zdrowia.

"Ostatni czas był dla naszej rodziny czymś bardziej nieprzewidywalnym niż skoki narciarskie. Na żadnych zawodach nie stresowałem się tak, jak słysząc ciągły dźwięk z aparatur monitorujących funkcje życiowe mojej żony. Dziś dzień zawodów, a dla nas pierwsze zwycięstwo. Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia" - napisał w mediach społecznościowych.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dawid Kubacki (@dawid.kubacki.official)

Dramat poruszył nie tylko narciarski świat

Kubacki nie wystartował w rozgrywanym 19 marca konkursie PŚ na mamucie w Vikersund, ostatnim zaliczanym do cyklu Raw Air. Polski Związek Narciarski tłumaczył to powodami osobistymi. Następnego dnia sam zawodnik w poruszającym wpisie, także w mediach społecznościowych, wyjaśnił powody absencji.

"Mój nagły powrót do domu.... Jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - napisał wtedy Kubacki.

Jego wiadomość poruszyła nie tylko narciarski świat. Zewsząd popłynęły słowa wsparcia i otuchy dla rodziny Kubackich.