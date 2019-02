Kubacki pokazał moc w Seefeld. "Trzymam się nakreślonego planu"

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć!

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

Kubacki w drugiej próbie był gorszy tylko od lidera Pucharu Świata Ryoyu Kobayashiego.

Stoch spokojny i uśmiechnięty. "Wszystko wraca do normy" Dwa razy po 104,5... czytaj dalej » - Od początku mieliśmy założenie, aby zacząć tutaj od dobrych prób, a potem je tylko doszlifować. Tego planu się trzymam - mówił brązowy medalista z rywalizacji drużynowej na igrzyskach w Pjongczangu.

"Idziemy w dobrym kierunku"

Wielu zawodników zaznacza, że obiekt w Seefeld ma zupełnie inną charakterystykę niż większość skoczni, na których obecnie rozgrywa się konkursy.

- Generalnie ten obiekt jest taki sam jak inne. Nie wiem, co decyduje, że dobrze się tutaj czuję od początku. W Innsbrucku tego nie było. To jest kwestia do analizy, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Tutaj myślimy tylko o tym konkursie. Nie chcemy wracać do tego, co było. Z dnia na dzień jest coraz lepiej. Idziemy w dobrym kierunku.

"Miałem poczucie niedosytu"

- W Innsbrucku praca zaczęła się z niższego pułapu i trochę się tam męczyłem. Wiadomo, że na dużej skoczni wyniki nie były zachwycające i miałem poczucie niedosytu oraz złości. Praca sportowca polega również na tym, aby z takimi uczuciami sobie radzić. Chodzi o to, aby następnego dnia iść w pełni sił i z uśmiechem na ustach na trening. I robić swoje. Tak naprawdę jeden występ nie zmienia tego, co się wypracowało przez cały okres przygotowań - zapewnił piąty skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Na razie trudno powiedzieć, czy Kubacki, Stoch, Żyła i Hula zaprezentują się w czwartkowej serii próbnej, która odbędzie się chwilę przed eliminacjami.

Z Seefeld – Krzysztof Srogosz, Eurosport.pl