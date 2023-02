Kubacki pewny: to da nam "kopa" na resztę sezonu

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Fenomenalni Kubacki i Żyła. Polacy wygrali historyczny konkurs duetów Co za historia.... czytaj dalej » Do historycznych zawodów przystąpiło 13 par. Po pierwszej serii odpadli najsłabsi Rumunii, a w finale wystąpiło osiem najlepszych duetów.

Polacy wystąpili w składzie: Kubacki i Piotr Żyła.

W pierwszej serii Żyła skoczył 123,5 m, a Kubacki - 128. Dawało im to drugie miejsce, ze stratą 11,1 pkt do Austriaków Daniela Tschofeniga (127 m) i Stefana Krafta (130,5 m).



W drugiej serii słabiej spisał się Tschofenig, uzyskując tylko 115,5 m. Skoki Żyły (122 m) oraz Kubackiego (127 m) pozwoliły Polakom objąć prowadzenie. Przed finałem o 11,2 pkt wyprzedzali Niemców Karla Geigera i Andreasa Wellingera.

Kubacki: byłem spokojny przed ostatnim skokiem

Polacy nie popełnili błędów i przypieczętowali zwycięstwo. Żyła skoczył 127,5, a Kubacki 127 m.

- Zwycięstwo jest dopiero po ostatnim skoku. Tu się walczy i nie kalkuluje, ale do tego skoku można było podejść ze spokojem, bo wcześniej skakaliśmy równo. To największy plus. To na pewno da nam "kopa" przed kolejnymi startami - powiedział Kubacki przed kamerą TVN.

Gdy reporter Krzysztof Skórzyński dopytywał, czy to będzie też energia pomocna w pościgu za pierwszym w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvorem Egnerem Granerudem, Kubacki potwierdził.

On jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w tym sezonie.

Norweg w wyścigu po Kryształową Kulę prowadzi z 1552 punktami, nasz skoczek traci do niego 229 punktów. Do końca sezonu pozostało 11 zawodów indywidualnych.

Źródło: Eurosport Końcowa klasyfikacja konkursu duetów

PROGRAM NIEDZIELNYCH STARTÓW:

14:45 - Kwalifikacje

16:15 - Konkurs indywidualny

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.