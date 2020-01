Szczęśliwy Kubacki. "Jest super. Trochę sobie na to pracowałem"

Skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w...

Skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w Neustadt

Nie była to najlepsza próba Kamila Stocha w kwalifikacjach, po których odpadał tylko... jeden zawodnik.

Skok Macieja Kota z kwalifikacji do Titisee-Neustadt 5

Skok Macieja Kota z kwalifikacji do Titisee-Neustadt 5

Dawid Kubacki był najlepsze z Polaków w piątkowych kwalifikacjach. Oto, co miał do powiedzenia.

Kamil Stoch skomentował swój nienajlepszy występ w piątkowych kwalifikacjach do Titisee-Neustadt 5. Polakowi w pewnym momencie puściły nerwy.

Kapitalny skok Dawida Kubackiego w 1. serii sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt! Polak wylądował na 140,5. m, co dało mu pierwszą lokatę. Zobacz skok Kubackiego. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt, w którym zajął 9. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Fajne skoki, fajne lądowania, super wsparcie ze strony polskich kibiców. Bardzo podobał mi się ten konkurs. Mam uśmiech przylepiony do twarzy - powiedział Dawid Kubacki po ceremonii wręczania nagród. Polak wygrał sobotni konkurs w Titisee-Neustadt. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po triumfie w sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosport Playerze

Wielki Dawid Kubacki. Wygrał w Titisee-Neustadt Dawid Kubacki... czytaj dalej » Kubacki w każdej z dwóch serii oddał najdłuższy skok. Najpierw było 140,5 m i prowadzenie na półmetku. W finale postawił kropkę nad i. Poleciał pół metra dalej. Nad drugim Stefanem Kraftem uzbierał 6,4 pkt przewagi. Wygrał drugi raz w sezonie i trzeci w karierze.



Na koniec był zadowolony, ale jak to on, szukał niedociągnięć i mankamentów do wyeliminowania. Ten odnalazł w pierwszej serii.



- Skoki były na fajnym poziomie, ale ten pierwszy trochę nie domagał. Był trochę spóźniony, nie poszedł czysto z progu, w tej pierwszej fazie lotu nie było płynności. Musiałem poczekać, aż narty zaczęły pracować - opisał polski skoczek, tłumacząc swój niedosyt.

TAK RELACJONOWALIŚMY SOBOTNI KONKURS W EUROSPORT.PL

Za zieloną kreską

Na dole, już po wylądowaniu, było - jak sam to opisał - "bardzo przyjemnie". - Ogólnie z tego dnia mogę być zadowolony. Zwłaszcza z drugiego skoku. Czułem, że fajnie "poszedł" z progu. Fajnie się leciało, fajnie lądowało. Za zieloną kreską. I było zwycięstwo. Jest super. Trochę czasu sobie na to pracowałem - podsumował.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubacki liderem po 1. serii sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubacki wygrał sobotni konkurs w Titisee-Neustadt



Kubacki w marcu będzie obchodził 30. urodziny. Swój pierwszy konkurs Pucharu Świata wygrał dopiero w poprzednim sezonie, w Predazzo. Gdy w 2015 roku został odsunięty od kadry A przez trenera Łukasza Kruczka (dla Kubackiego zabrakło miejsca w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w Falun, tam skakali m.in. Jan Ziobro i Klemens Murańka), powiedział twardo: "Albo coś zmienię, albo zostanę przeciętniakiem".



Zmienił. Do pierwszej reprezentacji przedarł się w następnym sezonie, gdy skoczkami zaczął opiekować się Austriak Stefan Horngacher. Dziś, gdy Kamil Stoch znalazł się w słabszej dyspozycji, to on jest liderem kadry.