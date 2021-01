Z pozycji lidera na siódme miejsce. "Co ja mogę w takiej sytuacji?"

- Z pewnością nie byłem zadowolony. Nie sfarciło i co ja mogę w takiej sytuacji? Trzeba się cieszyć z tego, że dwóch kolegów mam na podium i myślę, że to też jest bardzo istotne - mówił na gorąco po sobotnim konkursie Kubacki.

Pierwsze miejsce w Titisee-Neustadt wywalczył Kamil Stoch, a na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Piotr Żyła.

Kubacki był w znakomitym położeniu po pierwszej serii konkursowej, w której osiągnął 143 metry. Rezultat ten plasował go na pozycji lidera, lecz w finałowej próbie walkę o zwycięstwo uniemożliwił mu wiatr. Polak w trudnych warunkach uzyskał tylko 128 metrów i ostatecznie zakończył zmagania na siódmej lokacie.

- Drugi skok nie był tak dobry jak pierwszy, ale w moim odczuciu był ok i z tego by poleciało. Niestety trafiło się inaczej. Zaraz za progiem z tyłu zniżyło mi parabolę lotu tak, że nie szło już z tego odlecieć - wyjaśnił reprezentant Biało-Czerwonych w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Równe skoki innych faworytów nie pozostawiły Kubackiemu marginesu błędu.

- Tutaj nie ma wątpliwości, że trzeba skakać za HS (rozmiar skoczni - przyp.), a nie za czerwoną ledwie. Jednak tak jak mówiłem, dziś nie sfarciło i tyle. Oczywiście nie będę się z tego powodu cieszył, ale też nie mam zamiaru tego długo rozpamiętywać, bo co mi to da? - powiedział doświadczony zawodnik.

Nie ułatwi zadania Stochowi

Przy okazji nie mogło zabraknąć pytania o kolejny triumf Stocha, który w sobotę zrównał się pod względem liczby zwycięstw w Pucharze Świata z samym Adamem Małyszem. Obaj mają teraz na koncie po 39 wygranych konkursów i zajmują trzecią pozycję w klasyfikacji wszech czasów.

- Myślę, że Adam ma już marne szanse, by dorzucić jakieś zwycięstwa, chyba że w karty. Taka jest kolej rzeczy. Kamil jest w bardzo dobrej dyspozycji, co pokazał nie tylko na Turnieju Czterech Skoczni, ale i tutaj. Jest to więc jak najbardziej możliwe, że go wyprzedzi, ale ja będę robić swoje, by mu tego nie ułatwiać - przyznał z uśmiechem Kubacki.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2020/21 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Egner Halvor Granerud (Norwegia) 848 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 634 3. Kamil Stoch (Polska) 608 4.

Piotr Żyła (Polska) 454 5.

Dawid Kubacki (Polska) 433 6. Anze Lanisek (Słowenia) 372 7.

Karl Geiger (Niemcy) 367 8.

Robert Johansson (Norwegia) 324 9. Yukiya Sato (Japonia) 364 10.

Marius Lindvik (Norwegia) 292 ...





13. Andrzej Stękała (Polska) 240 30. Aleksander Zniszczoł (Polska) 76 36.

Klemens Murańka (Polska) 57 37. Paweł Wąsek (Polska) 55 41. Jakub Wolny (Polska) 17

51. Maciej Kot (Polska) 16 65. Stefan Hula (Polska) 2 67. Tomasz Pilch (Polska) 1