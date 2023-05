"Żonie i mi brakowało, żeby zbliżyć się do normalności"

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki o powrocie do treningów. Cały sezon skoków narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sezon 2023/24 w skokach narciarskich oglądaj na antenach TVN, Eurosportu i w Eurosporcie Extra w Playerze

Za Kubackim bardzo trudny czas. Jego żona w marcu walczyła o życie w szpitalu w Zabrzu. 33-latek przedwcześnie zakończył starty w Pucharze Świata. W połowie kwietnia Marta Kubacka szczęśliwie została wypisana do domu, a 1 maja trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler przekazał, że skoczek zaczął już trenować wspólnie z grupą.

W czwartek Biało-Czerwoni rozpoczęli obóz w Spale. - To pierwsze zajęcia tutaj, ale treningi rozpoczęliśmy już półtora tygodnia temu. Też nie wiedziałem długo, jak to będzie, czy zjawię się na obozie, ale poukładało się tak, że mogę tu z chłopakami być i normalnie trenować - przyznał Kubacki w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skoczkowie rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w Spale

Dodał, że od początku sezonu letniego "będzie chciał" być w pełni zaangażowany w proces treningowy, choć plany te mogą się zmieniać.

- Jakie będę miał możliwości to jest druga, ta ważniejsza część. Myślę, że tu ta elastyczność, której mogę potrzebować, może wiązać się z tym, że jeśli będę musiał zostać w domu, to mamy trenerów bazowych, z którymi ćwiczenia robione przez chłopaków, mogę zrobić na miejscu. Wiadomo, to jest trochę inna forma trenowania, nie w grupie - podkreślił.

- Jeżeli byłby to obóz wyjazdowy na skocznię, to ja tej skoczni nie zmienię, tylko będę skakał na miejscu, tu gdzie mogę, ale myślę, że tak dużo na tym nie stracę. Może taka praca indywidualna też coś zmieni, może też coś inaczej uda się wypracować. Myślę, że mądrze do tego podchodząc, można z tego skorzystać, aczkolwiek mam nadzieję, że takie ruchy nie będą potrzebne - albo nie będą często potrzebne - i będę mógł w normalnym trybie się przygotowywać - kontynuował skoczek.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kubacki o powrocie do treningów

"Pierwszy krok"

Cieszy się z powrotu do rutyny. - Zarówno mi, jak i żonie oraz całej naszej rodzinie brakowało tego, żeby do normalności się zbliżyć i do niej trochę wrócić. Po tym, co się działo to jest najlepszy wyznacznik tego, że to idzie w dobrą stronę. Bo gdyby nie szło, toby mnie tu po prostu nie było, musiałbym się zajmować czymś innym, może nie mógłbym jeszcze rozpocząć treningów. Prawda jest taka, że po tym wszystkim najważniejsze dla nas obu jest to, żeby wracać do normalności. Nieważne, ile to zajmie czasu, ale musimy normalnie żyć, funkcjonować, cieszyć się życiem i to jest pierwszy krok do tego - podkreślił czwarty skoczek sezonu 2022/23.

Na koniec przekazał kolejne pozytywne wiadomości odnośnie stanu zdrowia swojej żony. Cieszy się, że na czwartą rocznicę ślubu przypadającą na 1 maja spędził razem z nią.

- Udało się jej wrócić nawet wcześniej, na swoje urodziny. Majówkę też spędziliśmy wspólnie, na spokojnie, podobnie jak rocznicę i to jest najważniejsze - podsumował.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kubacki: musimy powrócić do normalności

W Spale skoczkowie będą przebywać do niedzieli włącznie. Potem wezmą udział w kolejnych zgrupowaniach, a pierwsze skoki na igielicie oddadzą pod koniec maja w Szczyrku.

W tym roku cykl Letniej Grand Prix rozpocznie się 28 lipca w niemieckim Hinterzarten.