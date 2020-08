"Ciąg, ile wlezie". Kubacki ujawnił swoją receptę na sukces

To był weekend Dawida Kubackiego

To będzie wyjątkowe, bo jedyne LGP w tym roku. Organizatorzy zawodów w Wiśle stanęli na wysokości zadania. Zrobili wszystko, by skoczkowie czuli się komfortowo mimo wciąż panującej pandemii COVID-19. O zawodach na skoczni im. Adama Małysza w tych wyjątkowych okolicznościach wypowiedzieli się Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Simon Ammann i Sandro Pertile.

Dawid Kubacki: to nie były idealne skoki

127 metrów w drugiej i 131,5 m w pierwszej serii wystarczyło Dawidowi Kubackiemu do drugiego z rzędu zwycięstwa w konkursie Letniego Grand Prix w Wiśle. Na podium, oprócz Kubackiego, Kamil Stoch i Piotr Żyła.

125,5 i 128 metrów potrzebował Kamil Stoch do zajęcia po raz drugi w ciągu jednego weekendu drugiego miejsca na podium Letniego Grand Prix w Wiśle. Niedzielny konkurs wygrał Dawid Kubacki, trzecie miejsce zajął Piotr Żyła.

- Sam byłem zdziwiony, że to doleciało - powiedział Dawid Kubacki o swoim drugim, jak się okazuje nieco spóźnionym skoku podczas niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix w Wiśle. Polski skoczek po raz drugi z rzędu wygrał rywalizację na skoczni im. Adama Małysza.

Piękna powtórka z rozrywki. Wisła znów zdominowana przez Polaków Niedziela podczas... czytaj dalej » Kubacki był najlepszy w sobotę i niedzielę. Drugiego dnia skoczył najpierw 131,5 m, co dało mu prowadzenie. W drugiej serii obronił je skokiem na odległość 127 m w nieco gorszych warunkach. Z tego drugiego skoku nie był zadowolony, bo spóźnił odbicie.

- Nie spodziewałem się tak do końca, że będę najlepszy w obu konkursach, chociaż wiedziałem, że stać mnie na to. Na zawodach przecież nigdy nic nie jest pewne. Zawsze trzeba walczyć do końca. Dziś po wyjściu z progu pomyślałem: "ciąg, ile wlezie", bo nie będzie odpowiedniej odległości – przyznał skoczek.

Wyciągnął. Z drugim Kamilem Stochem wygrał różnicą ponad 10 punktów.

Stoch zadowolony

Stoch za to był bardzo zadowolony z jakości oddanych skoków. Jego zdaniem najlepszy był ten z drugiej serii sobotniego konkursu.



- Wówczas trafiłem oczywiście na dobre warunki atmosferyczne, ale i z innych względów był on super. Teraz będę dążyć do tego, aby takich prób było jak najwięcej w kolejnych imprezach – przyznał.

On także w sobotę był drugi. Zresztą podium, zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego konkursu, było biało-czerwone. Dwa razy trzecie miejsce zajął Piotr Żyła.

Niedzielne zawody mogły być ostatnimi tego lata. Z powodu pandemii COVID-19 wycofali się pozostali gospodarze: Szczuczyńsk, Czajkowski, Hinzenbach i Klingenthal. Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poszukuje innych organizatorów, ale na razie bezskutecznie.

Wyniki niedzielnego konkursu LGP w Wiśle:

1. Dawid Kubacki 275,9 (131,5/127,0)

2. Kamil Stoch 265,6 (125,5/128,0)

3. Piotr Żyła 263,6 (125,0/129,0)

4. Timi Zajc (Słowenia) 262,0 (133,5/123,5)

5. Killian Peier (Szwajcaria) 255,0 (125,5/125,0)

6. Philipp Aschenwald (Austria) 254,3 (123,5/126,0)

7. Tomasz Pilch (Polska) 247,6 (121,5/124,5)

...

11. Klemens Murańka (Polska) 245,4 (128,0/122,5)

19. Stefan Hula (Polska) 230,5 (116,0/123,5)

20. Paweł Wąsek (Polska) 229,4 (121,0/120,5)