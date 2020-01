Kubacki wyprzedził Stocha na liście płac

Video: Eurosport

Kubacki: na długo zapamiętam ten dzień

- To dla mnie ogromnie przyjemna chwila. W każdym konkursie mogłem zrobić coś jeszcze lepiej, ale ogólnie to był dla mnie bardzo dobry turniej. Dzisiaj trochę stresu było, ale podszedłem do skoków zadaniowo. Na długo zapamiętam ten dzień - powiedział Dawid Kubacki po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

