Występ Żyły obarczony ryzykiem? Trener wiedział swoje

Sobota była dla skoczków niezwykle pracowita. Rano czasu lokalnego walczyli w rywalizacji indywidualnej, by po południu zmierzyć się w duetach. Po tym pierwszym konkursie w polskich szeregach mógł panować zamęt. O ile Kubacki zrobił swoje i był piąty, o tyle Żyła nie zachwycił i zajął dopiero 19. miejsce. Wyżej, bo na 13. lokacie, skończył Aleksander Zniszczoł, który mógł mieć nadzieję na start również w drugich tego dnia zawodach.

Nie wahał się w sprawie Żyły

Kubacki przyćmił wszystkich. Zwycięstwo indywidualne miałby w kieszeni Dawid Kubacki... czytaj dalej » Thurnbichler postawił jednak na doświadczenie i się nie rozczarował. Jego wybrańcy skakali świetnie i najrówniej, w efekcie czego stanęli na najwyższym stopniu podium.

- To przede wszystkim zwycięstwo zawodników, ale też całej drużyny. Zrobiliśmy naprawdę świetną pracę podczas przerwy na lunch, z dobrymi analizami. Piotrek pokazał świetne skoki, a Dawid jest coraz bardziej stabilny. To coś cudownego wygrać przed tą polską publicznością na trybunach. To było jak zawody u siebie - mówił Thurnbichler tuż po zawodach.

W rozmowie z reporterem TVN Krzysztofem Skórzyńskim nie mogło zabraknąć pytania o wybór Żyły. - Nie miałem żadnych wątpliwości, znam Piotrka. Rano wykonał dwa dobre skoki, ale nie miał dobrych warunków. Znam jego możliwości i po analizie wiedzieliśmy, że będzie prezentował się dobrze - stwierdził.

