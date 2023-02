Polacy wygrali u siebie. Granerud pod wrażeniem

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki przed piątkowymi kwalifikacjami w Lake Placid

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie indywidualnym Lake Placid. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich wrócił do Stanów Zjednoczonych po 19 latach. Zawody w Lake Placid miały być swego rodzaju testem i wskazówką, czy USA warto przywrócić do kalendarza na stałe. By tak się stało, bardzo dba Polonia, która tłumnie stawia się na obiekcie Mackenzie Intervale Ski Jump, zapewniając atmosferę znaną z Zakopanego czy Wisły.

Granerud: doskonały dzień dla skoków narciarskich

Występ Żyły obarczony ryzykiem? Trener wiedział swoje Dawid Kubacki i... czytaj dalej » To właśnie morze biało-czerwonych flag i tysiące rozśpiewanych gardeł poniosły Kubackiego i Żyłę do zwycięstwa w pierwszym w historii konkursie duetów. Byli bezsprzecznie najlepsi, więc Lake Placid było świadkiem polskiego święta sportu.

Pod wrażeniem całości wydarzenia był Granerud, lider Pucharu Świata, który akurat tego dnia nie błyszczał tak, jak do tego przyzwyczaił.

- To nie były dla mnie najlepsze wyniki, ale niesamowitym było widzieć, ile osób tu przyszło, szczególnie Polaków. To świetne doświadczenie, doskonały dzień dla skoków narciarskich, tu w USA - mówił Norweg po konkursie w rozmowie z reporterem TVN Krzysztofem Skórzyńskim.

- Kiedy skakali Kubacki i Żyła było naprawdę głośno. Nie aż tak, gdy skakali inni. To dobrze, że ci wszyscy kibice obejrzeli zwycięstwo u siebie - dodał.

