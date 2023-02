Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Sobota w Lake Placid była intensywna. Po niezbyt udanym, porannym konkursie indywidualnym przyszedł czas na pierwszy w historii Pucharu Świata konkurs duetów. Ten wypadł już znakomicie. Niesieni przez tłumy polskich kibiców Dawid Kubacki i Piotr Żyła pogodzili wszystkich i w wielkim stylu sięgnęli po wygraną. Pięknie było na samej skoczni, ale i pod nią, gdzie Polonia miała znakomitą większość.

Malik o ukłonie w stronę "najlepszych kibiców"

- To były pierwsze zawody, które były testowane w zastępstwie drużynówki. Jest to coś nowego. Fajne widowisko, ponieważ skacze dwóch najlepszych zawodników z danej reprezentacji. Przeżycie fajne też dla kibiców, bo zmienia się tabela wynikowa. I co najważniejsze, każdy zawodnik musi oddać trzy równe skoki, co przy zmiennych warunkach nie zawsze jest możliwe - analizował konkurs w Strefie Kibica na antenie TVN24 Fabian Malik, były skoczek, sędzia narciarski i delegat FIS.

Polacy wygrali u siebie. Granerud pod wrażeniem Konkurs duetów w... czytaj dalej » Jak dodał, jego zdaniem format zawodów świetnie się sprawdza i pojawi się również w przyszłości. - Pierwszy raz był testowany latem. Naprawdę miło się to ogląda, dużo się dzieje. To jest ukłon w stronę kibiców, by wprowadzić coś nowego - stwierdził.

Malik był pod dużym wrażeniem również samych skoków Kubackiego i Żyły. - No na pewno to ich podbuduje. Nie zapominajmy, że te konkursy są w USA. To inna strefa czasowa, inny klimat. Jedni dostosowują się wcześniej, inni później. Być może nasi zawodnicy doszli do siebie właśnie teraz i dziś już będzie tylko lepiej. To, że wygrali na pewno jest dla nich motywacją - mówił, licząc na kolejne sukcesy w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Jego zdaniem dużą rolę w konkursie duetów odegrali również polscy kibice, których nazwał "najlepszymi na świecie".

Występ Żyły obarczony ryzykiem? Trener wiedział swoje Dawid Kubacki i... czytaj dalej » Ekspert został również zapytany, czy słabsze skoki, które przytrafi się w sobotę liderowi Pucharu Świata Halvorowi Egnerowi Granerudowi oznaczają, że Kubacki ruszy za nim w pogoń i skutecznie powalczy o Kryształową Kulę. - To, że Granerud nie radził sobie do końca wczoraj może mieć związek z przemęczeniem podróżą. Ale czy bym go przekreślał w walce o Puchar Świata? Nie. Mamy jeszcze pięć konkursów lotów, gdzie radzi sobie świetnie. Nie przekreślam też Dawida, który będzie mocny choćby na skoczni normalnej w Rasnovie - podkreślił.

Malik przyznał również, że w jego opinii Polacy powinni odegrać jedne z głównych ról podczas zbliżających się mistrzostw świata w Planicy. - Nasi od samego początku są w gronie faworytów, żeby przywieźć medale. Jak tylko Kamil Stoch wróci do formy, to mamy bardzo mocną trójkę. Teraz dochodzi Olek Zniszczoł, więc w konkursie drużynowym upatrywałbym szansy medalowej - mówił i dodał, że w rywalizacji indywidualnej bardzo mocni powinni być Kubacki i Żyła.

W niedzielę kolejne zawody w Lake Placid. O 14.45 rozpoczną się kwalifikacje, po których zostanie rozegrany konkurs indywidualny. Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze, relacja na żywo w eurosport.pl.