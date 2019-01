Pierwsza diagnoza i "pierwsze zwycięstwo" niemieckiego pechowca

Niemcy wygrali sobotni konkurs przed Austriakami i Polakami, mimo że Siegel nie ustał swojego drugiego skoku. Z zeskoku został zniesiony na noszach.

Strata około 24 punktów nie miała dla niemieckiej drużyny żadnego znaczenia (ostatecznie szczęśliwie pokonali Austriaków o 0,1 punktu), jednak strata samego skoczka może się okazać bardzo bolesna.

- Nie chcę spekulować, ale prawdopodobnie straciliśmy Davida do końca tego sezonu. Mam nadzieję, że w ogóle będzie w stanie wrócić do zdrowia. Wielka szkoda. Mógł nam bardzo pomóc - mimo wszystko spekulował w sobotę trener Niemców Werner Schuster na antenie ARD.

Siegel ma bardzo poważny problem z kolanem. Trener Niemców atakuje jury Fatalnie... czytaj dalej » Rokowania na gorąco były złe, ale w niedzielę pojawiła się iskierka nadziei na to, że Siegel wróci na skocznie w tym sezonie.

Nadzieja umiera ostatnia

"Zawodnik uskarża się na dyskomfort w prawym kolanie, jednak zdjęcie rentgenowskie nie wykazało żadnego złamania" - poinformował w niedzielę rano na Facebooku niemiecki związek narciarski.

Konieczna będzie dalsza diagnostyka, ale to już w domu. W poniedziałek skoczek zostanie poddany rezonansowi magnetycznemu. Dopiero to badanie da odpowiedź na pytanie, czy nie doszło np. do zerwania któregoś z więzadeł. To typowy uraz, do którego dochodzi przy podobnych wypadkach.

Niemiecki pechowiec pozostaje jednak dobrej myśli. "Pierwsze zwycięstwo!" - podpisał zdjęcie wrzucone na Instagrama, po tym jak okazało się, że nie przynajmniej nie nabawił się urazu kostnego.



View this post on Instagram First victory! thanks @markuseisenbichler @karl.geiger @stephan.leyhe and the rest of #teamd #winterfans #bpolsport @lottobw A post shared by David Siegel (@david_siegel_skispringen) on Jan 19, 2019 at 12:26pm PST





Start Siegela w niedzielę jest oczywiście wykluczony, skoczek wyjechał już zresztą do domu. Ze szpitala, z którego wyszedł o kulach, dla dodania otuchy odebrali go wszyscy koledzy z reprezentacji wraz z trenerem.

W niedzielę o 16 konkurs indywidualny w Zakopanem. Transmisja w Eurosporcie 1, relacja na żywo w Eurosport.pl.