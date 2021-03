Przerażający upadek w Planicy. Były mistrz świata runął na zeskok tuż po wyjściu z progu

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie i Eurosport Playerze

W czwartek warunki na Letalnicy nie rozpieszczają. Poważne problemy, powodowane nieprzewidywanymi podmuchami wiatru, w swoich próbnych skokach mieli między innymi Daniel Huber czy Jakub Wolny. W mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać głosy, że groźny upadek jest kwestią czasu.

I niestety były to słowa prorocze. Pechowcem okazał się Tande. Norweg, mistrz świata w lotach z 2019 roku, miał problemy już chwilę po wyjściu z progu. Nie udało mu się utrzymać równowagi w powietrzu i na ratunek nie było już szans. 27-latek zdołał jedynie złożyć ramiona, by choć w małym stopniu zamortyzować uderzenie, po czym runął na twardy zeskok. Na dół skoczni zjechał zupełnie bezwładnie.

Oglądaj Wideo: Eurosport Fatalny upadek Daniela Andre Tandego w serii próbnej

Źródło: PAP/Grzegoez Momot Upadek Norwega wyglądał fatalnie

Będący na miejscu reporter Eurosportu Kacper Merk informował, że Tande prawdopodobnie po wypadku był nieprzytomny i bardzo mocno zakrwawiony. Podano mu tlen i na noszach wyniesiono z zeskoku.

- Stan Tandego jest stabilny. Helikopterem został przetransportowany do centrum medycznego w Lublanie - poinformował kilkadziesiąt minut później komentator Eurosportu Marek Rudziński. Taka też informacja pojawiła się na oficjalnym profilu FIS'u.

Już po zakończeniu zawodów dobre wieści o zdrowiu Norwega przekazał jego kolega z kadry Robert Johansson. Tande ma oddychać samodzielnie.



FIS World Cup #Planica: Daniel Andre Tande's medical condition after the fall is stable. He has been transported to the Ljubljana Medical Center by helicopter for further tests and treatment. Next information will follow late afternoon.#skijumping#skiflying#FISskijumping — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 25, 2021





Serię próbną wygrał Ryoyu Kobayashi. Japończyk świetną dyspozycję potwierdził także w samym konkursie, w którym nie dał rywalom szans. Najlepszy z Polaków był dziesiąty Piotr Żyła.

