Upadek Tandego wstrząsnął Małyszem. "Akurat byliśmy na wysokości buli. Cieszyłem się, że nie stoję na rozbiegu"

Przed upadkiem zgiął ręce. "Miał wypracowany system samoobrony" Widok był... czytaj dalej » Podczas czwartkowej serii próbnej Tande wyszedł z progu i niemal od razu stracił kontrolę na lotem. Upadł na zeskok przy prędkości sięgającej niemal 100 km na godzinę, a następnie bezwładnie się z niego zsunął. Służby ratownicze od razu pojawiły się przy Norwegu, a sytuacja była bardzo poważna.

27-latego był reanimowany i został przetransportowany helikopterem do szpitala w Lublanie, gdzie stwierdzono pęknięcie obojczyka i przebite płuco. W celu ułatwienia leczenia, zawodnik został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Na szczęście jego stan był stabilny, wkrótce ma być wybudzony.

- To był niestety jego błąd. Zresztą Norwegowie to podkreślają, że nie mają żadnych pretensji do Borka Sedlaka czy organizatorów, wszystko było super zrobione – przyznał w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem Adam Małysz.

Problem z lewą nartą

- Daniel od początku miał problem z lewą nartą, cały czas gdzieś mu ją "zwijało". Niestety "zwinęło" mu ją na tyle mocno, że złapała powietrze z góry i poszła w dół. Próbował się ratować, zasłonił twarz łokciami, ale uderzył potwornie. Akurat byliśmy na wysokości buli i pierwszy "strzał" był na plecy, później go przewróciło i wydawało się, że spadł centralnie na głowę. Stracił przytomność, przekoziołkował w dół i jeszcze mało brakowało, by na dole uderzyła go narta. Nie było to coś miłego, nie chce się oglądać takich sytuacji – wyznał dyrektor PZN.

Małysz został zapytany o to, czy skoczkowie wiedzą jak chronić swoje zdrowie, gdy nie są w stanie uniknąć upadku.

- Nie da się tego nauczyć, nikt nie chce się wywracać. Nie ma praktyki w tym kierunku, by szkolić zawodników pod tym kątem, jak mają się zachować w trakcie upadku. To indywidualna sprawa. Poza tym doświadczenie robi swoje. Nie zdarza się nikomu nie upaść, to ekstremalny sport i upadki często się zdarzają. Po własnych błędach dochodzi się do tego, jak się zachować – podkreślił.

Cieszył się, że nie stoi na rozbiegu

Upadek Norwega wyglądał przerażająco. Zawodnik, który musiał skakać następny w kolejności, nie miał łatwego zadania.

- Widząc to z boku, to cieszyłem się, że nie stoję na rozbiegu i nie skaczę za nim. Miałem takie sytuacje, że nawet przede mną upadali, tu w Planicy. Wtedy psychika mocno działa. Zawsze sobie powtarzałem, że jestem bardziej doświadczony i dam sobie radę. Jednak gdzieś po głowie to chodzi – powiedział Małysz.

- Im jesteś starszy, tym gorzej się z tym pogodzić. Zaczynasz kalkulować. Młody skoczek idzie na całość i nie kalkuluje – zaznaczył.

