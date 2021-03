Przed upadkiem zgiął ręce. "Miał wypracowany system samoobrony"

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Klemens Murańka po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po środowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch nie dostał się do drugiej serii konkursu PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział trzykrotny mistrz olimpijski.

Piotr Żyła zajął 10. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Jakub Wolny zajął 14. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Andrzej Stękała zajął 18. miejsce w pierwszym konkursie PŚ w Planicy. Zobacz, co powiedział Polak.

Daniel-Andre Tande wprowadzony w śpiączkę. Nowe informacje po upadku skoczka Dyrektor sportowy... czytaj dalej » W skokach narciarskich trudno o bardziej dramatyczne upadki niż te na obiektach mamucich, największych w tej dyscyplinie, które dzisiaj pozwalają fruwać na nartach nawet po 250 metrów. Na nich latają najlepsi z najlepszych, najbardziej doświadczeni zawodnicy, ale również podejmują olbrzymie ryzyko.

Bez wyjątków, o czym przekonał się Tande, specjalista od lotów, indywidualny mistrz świata z 2018 roku. Norweg w czwartkowej serii próbnej w Planicy runął na zeskok. Dramat zaczął się chwilę po wyjściu z progu, gdy Tande stracił kontrolę nad lotem, a jego narty błyskawicznie opadły.

Wyglądało to przerażająco. Na tyle, że każdy scenariusz był możliwy, choć po ponad godzinie norweski obóz ogłosił, że skoczek w szpitalu oddycha samodzielnie, a stan określono jako stabilny. Później dyrektor sportowy tamtejszej kadry Clas Brede Braathen poinformował, że zawodnik ma złamany obojczyk i będzie utrzymywany w śpiączce farmakologicznej do piątku, aby zmniejszyć obciążenie mózgu.

Najistotniejsze było jednak to, że badania nie wykazały żadnych obrażeń zagrażających życiu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Groźnie wyglądający upadek Daniela-Andre Tandego

"Zamknięta" klatka piersiowa

Eksperci, którzy analizowali wypadek, zwrócili uwagę na niezwykłą przytomność umysłu Norwega, choć na pewno zdawał sobie sprawę, że sytuacja jest beznadziejna. Mimo to ułożył ciało tak, zginając ręce w łokciach, żeby przynajmniej zwiększyć szansę na zminimalizowanie obrażeń.

Dramatyczny wypadek skoczka, eksperci oceniają. "Straszne, to błąd Daniela" Przebite płuco... czytaj dalej » - Jak sobie pomyślę o tym upadku, cały czas mam gęsią skórkę - mówi Jakub Kot, były skoczek narciarski, obecnie ekspert Eurosportu.

- Wszystko zależy od specyfiki upadku, czy zawiniło odpięte wiązanie, czy za mocno powiało. Czynników jest wiele. A skoczek czasem jeszcze walczy, próbuje się uratować, ale u Tandego widać było, że nie miał już szans i on o tym wiedział. Fizjoterapeuci pewnie mieliby sporo do powiedzenia, ale odruch Norwega z "zamknięciem" klatki piersiowej i ukryciem twarzy w dłoniach był prawidłowy. Przy takim upadku trudno cokolwiek zrobić, ale prawdopodobnie coś mu to pomogło - dodaje.

Zdaniem Kota skoczkowie narciarscy muszą być przygotowani na każdą, również ekstremalną, sytuację w powietrzu, choć teoria to jedno, a praktyka drugie.

- To nie jest takie proste. Masz przypięte dwuipółmetrowe narty, jedziesz głową w dół sto kilometrów na godzinę. Wszystko dzieje się błyskawicznie. Oczywiście można pewne nawyki wyćwiczyć, ale jeden zawodnik zachowa się tak, drugi inaczej. Trener zwróci uwagę, że gdyby narta opadła, należy zrobić to i to. Ale w locie jesteś zdany wyłącznie na siebie. Albo się wyratujesz, albo nie. Poza tym raczej myśli się o oddaniu dobrego skoku. Złych rzeczy nie można mieć w głowie - tłumaczy ekspert Eurosportu.

- Dlatego jako trener dzieci i młodzieży zgadzam się z zaleceniami, żeby dużo ćwiczyć elementów gimnastyki czy akrobatyki. Mówiąc brzydko, żeby dziecko nie było drewniane, żeby potrafiło zrobić przewrót w przód, w tył, salto, żeby mogło sobie później radzić - podkreśla Kot.

Źródło: Getty Images Tande przed upadkiem zgiął ręce w łokciach

Różne dramaty

Kot wspomina upadki Jana Mazocha w Zakopanem (2007) i Thomasa Morgensterna w Kuusamo (2003). Oba przerażające, choć o różnej specyfice.

- Czech niestety nie wyratował się i uderzył głową o zeskok. Tragicznie to wyglądało. Z kolei Thomasa uratowało to, że wykręcił salto. Nie wiem, czy chciał, czy nie, ale wylądował najpierw na nogi, potem na głowę. I wyszedł z tego bez szwanku - mówi Kot.

Oglądaj Wideo: Eurosport Koszmarny wypadek Jana Mazocha na Wielkiej Krokwi w 2007 roku

Morgenstern przez wiele kolejnych lat kolekcjonował medale olimpijskie i mistrzostw świata, sięgał po Kryształową Kulę. Mazoch niedługo po wypadku zakończył karierę. W rozmowie z eurosport.pl wyznał, że do dzisiaj odczuwa skutki upadku i regularnie stawia się na badaniach.

- Tande był nie tyle przygotowany, ale wiedział, jak ma się zachować. Ewidentnie miał wypracowany system samoobrony, który pewnie trochę zamortyzował uderzenie, choć i tak wyglądało to bardzo źle - uważa Kot.

Finał sezonu

Czwartkowy konkurs w Planicy wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków - Piotr Żyła - był 10.

W piątek o godzinie 13 zaplanowano kwalifikacje, a o 15 kolejne zawody kończące sezon Pucharu Świata. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od godz. 12.30.

