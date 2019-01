Daleki skok i wielka radość Stocha

Video: Eurosport

Stoch ósmy w kwalifikacjach

29.12 | W kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, otwierającego Turniej Czterech Skoczni, był ósmy, ale nie załamuje rąk. Kamil Stoch jak to on - jest spokojny. Wie, co ma poprawić. - To małe detale - skwitował.

