Polacy stracili podium. Zabrakło metrów w ostatnim skoku

121 metrów w kwalifkacjach w Lahti skoczył Maciej Kot, co dało mu spokojny awans do niedzielnego konkursu głównego.

Tylko 111 metrów skoczył w kwalifikacjach w Lahti Piotr Żyła. Zapewniło mu to awans do konkursu niedzielnego, ale też sporo powodów do niepokoju.

Trzeci konkurs drużynowy w sezonie odbywał się na skoczni sprzyjającej Biało-Czerwonym - to właśnie w Lahti podopieczni austriackiego szkoleniowca triumfowali w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata.

Stefan Horngacher zdecydował się na tę samą czwórkę, która okazała się najlepsza na inauguracji sezonu w Wiśle: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. W styczniu w Zakopanem w składzie kosztem Wolnego znalazł się Maciej Kot. Wówczas Biało-Czerwoni zajęli trzecie miejsce, za Niemcami i Austriakami. W Lahti Horngacher wrócił do sprawdzonego składu, bo Wolny w ostatnim czasie skacze lepiej od pozostałych zawodników do tytułu numeru cztery w reprezentacji.

Nadwyrężył zaufanie

W sobotę zaufanie trenera jednak mocno nadwyrężył. W serii próbnej Wolny skoczył 122 metry, ale w pierwszym skoku konkursowym uzyskał 10 metrów mniej i na dzień dobry Polacy tracili do prowadzących Niemców aż 26,7 punktu.

Z każdym kolejnym skokiem Polacy szli jednak do góry. Z ósmego miejsca przesunęli się na czwarte po 120-metrowej próbie Piotra Żyły, a potem na trzecie, po tym jak 123 metry poleciał Dawid Kubacki. Najlepiej z Polaków w pierwszej serii skoczył Stoch, uzyskując 124 metry.

Paradoksalnie wówczas strata Biało-Czerwonych do liderującej drużyny się powiększyła. Do prowadzących na półmetku Austriaków skoczkowie Horngachera tracili już 27,8 punktu. Zaczęli za to stąpać po piętach Niemcom. Po skoku Stocha Polacy zbliżyli się do nich na 2,7 punktu. Kwestia drugiego miejsca pozostawała więc otwarta.

Tak jak wcześniej w tym sezonie w konkursach drużynowych w Wiśle i Zakopanem walka o podium długo rozgrywała się pomiędzy reprezentacjami Polski, Niemiec i Austrii, ale niespodziewanie w towarzystwo wmieszali się Japończycy z liderem Pucharu Świata Ryoyu Kobayashim.

Marzenia Polaków o sukcesie w Lahti prysły na otwarcie drugiej serii. Koledzy z reprezentacji dwoili się i troili, ale Wolny zniweczył wysiłek pozostałej trójki. W drugiej próbie czwarty do gry w drużynie Horngachera skoczył jeszcze gorzej niż w pierwszej, bo zaledwie 106 metrów.

W takich okolicznościach miejsce Polaków tuż za podium w sobotę należy traktować jako spory sukces.

Ciężar walki o trzecie miejsce w konkursie rozdzielili między swoje barki Żyła (w drugiej serii 125,5 metra), Kubacki (131 metrów) i wreszcie Stoch (119 metrów). Przed ostatnią serią wyprzedzaliśmy Japończyków, ale w finale lider Japończyków skoczył aż o sześć metrów dalej niż lider Polaków.

Polacy nie obronili trzeciego miejsca przed Japończykami, tymczasem Austriacy w spektakularny sposób odparli atak Niemców. Przed ostatnią serią dwie walczące o zwycięstwo reprezentacje dzieliło zaledwie pół punktu, ale dzięki skokowi Stefana Krafta wygrali aż z 11-punktową przewagą.

Na podium próżno było wypatrywać Norwegów, których w zeszłym sezonie w drużynie udało się pokonać tylko dwa razy. Polacy dokonali tej sztuki w Zakopanem, natomiast Niemcy właśnie na Salpausselkae, gdzie przed rokiem Norwegowie zajęli trzecie miejsce.

Dziś dla Skandynawów takie wyniki są jednak poza zasięgiem. W Lahti nie tylko po raz trzeci w sezonie nie znaleźli się w pierwszej trójce, ale w ogóle nie weszli do drugiej serii. To efekt katastrofalnego skoku Andreasa Stjernena, który awaryjnie zastąpił Daniela-Andre Tandego. Tande doznał upadku i kontuzji kolana na treningu, z kolei Stjernen mocno poobijał się w serii próbnej sobotniego konkursu. Lekarze zgodzili się na jego występ, jednak uraz psychiczny pozostał. Norwegowie na dziewiątym miejscu.

To nie koniec emocji w Lahti. W niedzielę o 16 konkurs indywidualny. Z Biało-Czerwonych w kwalifikacjach z najlepszej strony pokazał się piąty Kubacki. Stoch zakończył piątkową rywalizację na dziewiątym miejscu, a tuż za czołową dziesiątką finiszował dwunasty Wolny. W konkursie zobaczymy jeszcze Kota, Żyłę i Pawła Wąska.

Wyniki konkursu drużynowego w Lahti miejsce kraj

nota (punkty)

1. Austria 953,6

2. Niemcy 942,6 3. Japonia 929,5

4. Polska 925,7

5. Słowenia 877,3

6. Szwajcaria 831,5

7. Czechy 818,0

8. Finlandia 724,9 9. Norwegia 378,9

10. Rosja

213,9