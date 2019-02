Czterech Polaków w konkursie. Eisenbichler pokazał moc

Kubacki: było całkiem OK

W Obsertdorfie skoczkowie mają bardzo pracowity weekend. Już w piątek startowali w pierwszym z trzech konkursów indywidualnych. Dodatkowe zawody to pokłosie odwołania na początku sezonu zmagań w Titisee-Neustadt.

Na inaugurację zmagań na obiekcie mamucim najlepszy okazał się Timi Zajc. 18-letni Słoweniec debiutował na takiej skoczni i od razu zanotował pierwsze zwycięstwo w karierze. Drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Niemiec Markus Eisenbichler.

Po kilkunastu godzinach odpoczynku zawodnicy ponownie usiedli na belce. W kwalifikacjach zobaczyliśmy sześciu Polaków.

Jako pierwszy skakał Stefan Hula, ale to nie była dobra próba. Zawodnik ze Szczyrku uzyskał 182 metry. Potem zaprezentował się Paweł Wąsek - 176 metrów. Obaj nie awansowali do "40", która kwalifikowała się do konkursu głównego. Hula miał pecha, bo zajął 41. miejsce.

Pozostała czwórka spokojnie w konkursie

199,5 metra zapewniło za to promocję Jakubowi Wolnemu. Potem była długa przerwa w startach Polaków. W samej końcówce eliminacji zobaczyliśmy trójkę Biało-Czerwonych.

Kamil Stoch skoczył 201 metrów. Potem spokojnie 205,5 metra uzyskał Piotr Żyła. Ostatnim z podopiecznych Stefana Horngachera był Dawid Kubacki. Doleciał do 204. metra i to dało mu najlepsze z naszych, ósme miejsce.

Zwycięzcą kwalifikacji okazał się Eisenbichler (220 metrów). Drugi był lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a więc Ryoyu Kobayashi. Japończyk, który ostatnio nie zachwycał tak jak wcześniej, skoczył 221 metrów. Trzecią lokatę zajął Michael Hayboeck z Austrii (212 metrów).

Najlepszy w piątek Timi Zajc tym razem był 21. w kwalifikacjach (198 metrów).

Konkurs na żywo w Eurosporcie 1 od godz. 16. Relacja tekstowa na Eurosport.pl.