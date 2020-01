"Co za radość! Ile on na to czekał?". Tak wyglądała niedziela pod Wielką Krokwią

- Czasami tracę poczucie tego, co w sporcie jest najważniejsze, czyli radość. Trochę to zgubiłem, ale dzisiaj to odnalazłem. Od rana czułem dobrą energię, oddałem świetne skoki - powiedział Kamil Stoch po triumfie w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Reporter Eurosportu znalazł się pod Wielką Krokwią i pokazał, jak wyglądają zawody "od kuchni". Nie zabrakło więc zaprezentowania przestrzeni, jaką zajmowali prowadzący studio naszej stacji.

W materiale możemy zobaczyć także niesamowitą liczbę transparentów i flag, które towarzyszą polskim kibicom, bardzo licznie zgromadzonych pod Wielką Krokwią. Obiekt w Zakopanem różni się od większości innych skoczni pod względem infrastruktury. Szatni nie stanowią tymczasowo postawione kontenery, a drewniane domki. Szyby w drzwiach są w nich tak duże, że ekipy… przykrywają je na taśmę workami na śmieci.

Udane zakończenie weekendu

Sam weekend w zimowej stolicy Polski zakończył się w możliwie najlepszy sposób. Po średnio udanej sobocie i konkursie drużynowym, w niedzielę wielką formę pokazał Kamil Stoch, który odniósł pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie.

- O rany, ile on na to czekał?! Co za radość, co za taniec szczęścia pod tym podium - zachwycał się Filip Folczak.

W Zakopanem w niedzielę rozbrzmiał więc Mazurek Dąbrowskiego. Po dekoracji polski skoczek był rozchwytywany przez dziennikarzy, fotoreporterów i kibiców.