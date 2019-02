Wolny odizolowany od kolegów. Polacy walczą z czasem w Innsbrucku

Całe mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym na żywo tylko w Eurosporcie 1

Wolny stał się mocnym punktem zespołu prowadzonego przez Stefana Horngachera. W ostatnich tygodniach nie zawodzi. Dobrą dyspozycję potwierdził w piątkowym konkursie drużynowym w Willingen. Polacy zwyciężyli, a były mistrz świata juniorów skakał znakomicie.

Po weekendzie w Niemczech kadra od razu udała się w Seefeld. W Austrii okazało się, że ze zdrowiem 23-letniego zawodnika nie jest najlepiej.

We wtorek został nawet odizolowany od reszty kolegów. Skarżył się na ból gardła i złe samopoczucie. Nie wziął udziału w spotkaniu z mediami. Dzień później było już zdecydowanie lepiej, choć do pełni formy sporo brakuje. Wolny podczas środowych treningów skoczył 112,5 i 111,5 metra.

- Kuba jest jeszcze bardzo osłabiony, na takie przeziębienie nie ma żadnego antybiotyku. Leczy się, jak może. Prawdopodobnie jest to grypa, więc musi swoje przecierpieć. To, co mógł zażyć, to zażył - zapewniał w rozmowie z Eurosport.pl dyrektor w Polskim Związku Narciarskim Adam Małysz.

- W porównaniu z wtorkiem widać zdecydowaną poprawę. W środę Kuba sam chciał iść na skocznię, mówił, że czuje się nieźle. Widać było jednak, że jest osłabiony i jeszcze trochę mu się kręci w głowie. Opowiadał, że nie jest jeszcze w pełni zdrowy i nie czuje dobrze skoczni - dodał Małysz.

Wolny w tym sezonie zdobył 192 punkty w Pucharze Świata. Obecnie zajmuje 24. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dla niego to zdecydowanie najlepszy okres w seniorskiej karierze, która po tym jak wyszedł z poważnej kontuzji kolana, dopiero nabiera rozpędu.

W czwartek w Innsbrucku kolejne treningi. Z Polaków na Bergisel ma się stawić tylko Stefan Hula.

