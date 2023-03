"Dawidowi i Martusi. Sercem jesteśmy z wami"

RELACJA NA ŻYWO Z KONKURSU DRUŻYNOWEGO W LAHTI W EUROSPORT.PL

Wynik lepszy od oczekiwań. Polacy na podium w Lahti Reprezentacja... czytaj dalej » Austria pierwsza, Słowenia druga, Polacy na najniższym podium, ale oni czują się jak zwycięzcy. Bez swojego najlepszego w tym sezonie skoczka zajęli trzecie miejsce. Chyba sami się tego nie spodziewali. To nie miało prawa się wydarzyć. A jednak.

- To podium dedykujemy naszemu drogiemu Dawidowi i Martusi. Trzymamy za was kciuki i sercem jesteśmy z wami - skomentował przed kamerą Eurosportu Kamil Stoch, tworząc z dłoni gest serca.

On w sobotę poprowadził drużynę do trzeciego miejsca. Wcześniej podium zadedykował Kubackiemu i jego żonie trener Thomas Thurnbichler.

Kubacki: koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze

Skoczek z Nowego Targu przedwcześnie zakończył sezon, gdy tydzień temu dowiedział się, że jego żona trafiła do szpitala. Kubacki akurat razem z reprezentacją był w Vikersund, w Norwegii. Do niedzielnego konkursu nie przystąpił, tylko ruszył do Polski.

"Mój nagły powrót do domu... Jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - napisał w poniedziałek.

Źródło: Newspix Serce dla Dawida i Marty Kubackich

W sobotę przed południem przekazał wreszcie lepsze informacje.

"Ostatni czas był dla naszej rodziny czymś bardziej nieprzewidywalnym niż skoki narciarskie. Na żadnych zawodach nie stresowałem się tak, jak słysząc ciągły dźwięk z aparatur monitorujących funkcje życiowe mojej żony. Dziś dzień zawodów, a dla nas pierwsze zwycięstwo. Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia" - napisał przed konkursem w Lahti.

W niedzielę na dużej skoczni w Lahti odbędzie się konkurs indywidualny. Będzie on poprzedzony kwalifikacjami, w których wystartuje sześciu reprezentantów Polski: Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Jan Habdas i Tomasz Pilch.