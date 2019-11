Chory na raka Bjoern Einar Romoeren został przewodnikiem króla

W zeszłym tygodniu 38-letni Romoeren z żoną Martine byli gośćmi Haralda V. Kolacja w Pałacu Królewskim odbyła się w środę z okazji wizyty prezydenta Słowenii Boruta Pahora.



Były skoczek walczy ze złośliwym nowotworem. Zaapelował o oddawanie krwi Bjoern Einar... czytaj dalej » - To był cudowny wieczór. Niesamowite, że można czegoś takiego doświadczyć. I cieszę się, że towarzyszyła mi żona - wyznał były skoczek narciarski, cytowany przez gazetę "Dagbladet".

Romoeren: warto było

Następnego dnia Romoeren oprowadził rodzinę królewską i jej gości po legendarnym obiekcie Holmenkollen.



- Królowa Sonja była tam kilka razy, ale mam nadzieję, że doceniła to o czym mówiłem. Z kolei podczas kolacji zauważyłem, że prezydent Borut Pahor był bardzo zainteresowany skokami narciarskimi. Nie mogłem mieć więc lepszych gości na naszym narodowym pomniku - opowiadał już na łamach "Verdens Gang".

- Kiedy dostałem zaproszenie, po prostu nie mogłem odmówić. Lekarze z Niemiec i Norwegii pomogli w zorganizowaniu podróży. Moje ciało przypomina system kanalizacyjny i często czuję ogromne zmęczenie - przyznał.



Romoeren wyjaśnił, że musiał dużo pić wody i sporo spać, żeby organizm mógł odpowiednio funkcjonować podczas wizyty.



W czwartek wieczorem wrócił do niemieckiego Heidelbergu, gdzie kontynuował leczenie. O tym, że zmaga się ze złośliwym nowotworem kości (mięsak Ewinga), poinformował w lipcu.



- Po kolejnej radioterapii czuję, jak zeszło ze mnie powietrze, ale warto było przeżyć te dwa dni - skwitował.



A royal evening! Yesterday @marenlundby and @romoeren was at a galla dinner at the royal palace in Oslo. Maren came together with our minister of sport @Trinesg. Pictures taken by @NTBscanpixpic.twitter.com/knzBAEgllr — Hopplandslaget (@Norskijump) November 7, 2019





Latał jak mało kto

Romoeren karierę zakończył w roku 2014. Przez lata należał do ścisłej światowej czołówki w skokach narciarskich. W dorobku ma dwa tytuły mistrza świata w lotach (2004, 2006), dwa medale brązowe (2003, 2005) i srebrny (2011) na MŚ oraz ten najcenniejszy - brązowy - wywalczony na igrzyskach olimpijskich (2006). Wszystko w drużynie, w której nie zawodził.



Wygrał osiem konkursów Pucharu Świata. W klasyfikacji generalnej najwyżej - trzeci - był w sezonie 2003/2004.



W 2005 roku w Planicy pofrunął na odległość 239 metrów. Rekord świata w długości skoku na nartach przetrwał długie sześć lat. Skakanie na mamucich obiektach było jego specjalnością.