Były skoczek walczy ze złośliwym nowotworem. "Szkoda, że przeciwności jest tak dużo"

W drużynie nie zawodził, to z nią osiągał największe sukcesy. Były dwa tytuły podczas mistrzostw świata w lotach (2004, 2006), dwa medale brązowe (2003, 2005) i srebrny (2011) na MŚ oraz ten najcenniejszy - brązowy - wywalczony na igrzyskach olimpijskich (2006).



Mistrzyni olimpijska z Pjongczangu pokonała raka. "Górę wziął umysł sportowca" Kikkan Randall... czytaj dalej » W 2005 roku w Planicy pofrunął na odległość 239 metrów. Rekord świata w długości skoku na nartach przetrwał długie sześć lat. To była jego specjalność.



Bogatą karierę zakończył w roku 2014. Zajął się pracą w krajowej federacji narciarskiej (NSF), gdzie pełnił funkcję dyrektora marketingu w departamencie skoków.

Romoeren chciał żyć po swojemu

Wiódł ustabilizowane życie, choć dusza rockendrolowca w nim pozostała. Lubił zabawę, dwa lata temu stracił prawo jazdy. Jak wyjaśnił - zbyt hucznie świętował konkurs w Vikersund, gdzie padał rekord za rekordem, głównie za sprawą norweskich skoczków.

Romoerenowi-zawodnikowi wyobraźni też nie brakowało. Po zakończeniu sezonu 2003/2004 zaplanowano mistrzostwa kraju. Pojawił się na nich po całonocnej balandze, a i tak zajął drugie miejsce. W ojczyźnie rozgorzała dyskusja, czy sportowiec tak się powinien zachowywać, w końcu skakał pod wpływem alkoholu. On się tym nie przejmował. Mówił, że czuje się młody i chce żyć po swojemu.

Źródło: Getty Images Romoeren był czołowym skoczkiem narciarskim na świecie

Wiosną tego roku zmieniło się wszystko. Przyznał, że jego życie wywróciło się do góry nogami.



Bolały go plecy. Ból jak ból, w końcu ciało, zwłaszcza byłego sportowca, może odmówić posłuszeństwa. Po specjalistycznych badaniach problem okazał się poważniejszy. W biodrze wykryto złośliwy guz. Rak, nazywany mięsakiem Ewinga, który go zaatakował, był z tych niezwykle rzadkich. Według Store Medical Lexicon rocznie tylko 5-10 przypadków tej choroby występuje w Norwegii. Zagrożeni są zwłaszcza młodzi ludzie - w grupie od 5-25 lat. Guz rozwija się szybko, powodując ból, który odczuł były skoczek narciarski.

Czuł się jak wrak

Romoeren informację o tym, że jest poważnie chory, przekazał w lipcu. Wpis z dołączonym zdjęciem w mediach społecznościowych był krótki. "Niewiele więcej mam do dodania. I na tym to polega, muszę walczyć i wrócić silniejszy" - oświadczył. W miejscowych mediach obiecał, że się nie podda.



Wyświetl ten post na Instagramie. #fuckcancer Ikke stort annet enn det å si! Og i det ligger det at jeg skal fighte meg gjennom og komme sterkere ut på andre siden! @sarkomer.no @kreftforeningen @seoghoer Post udostępniony przez Bjørn Einar Romøren (@romoeren) Lip 15, 2019 o 11:19 PDT



Leczenie bywa wyczerpujące. Romoeren na łamach "Dagbladet" opowiedział, że po zabiegach czuł się jak wrak człowieka, do tego z osłabionym układem odpornościowym. Jest w trakcie 40-tygodniowej chemioterapii (ma się zakończyć w lutym 2020 roku).



- Zamierzam wyzdrowieć, ale to potrwa. Podczas mojej kariery mówiono, że nikt lepiej nie radzi sobie z przeciwnościami losu. Szkoda, że jest ich tak wiele - wyznał w emocjonalnej rozmowie z gazetą. - Regularnie muszę sprawdzać temperaturę ciała. Jeśli jest wyższa niż 38 stopni przez ponad godzinę, muszę jechać do szpitala - dodał.

Źródło: dagbladet.no Romoeren o walce z choroba opowiedział gazecie "Dagbladet"

Dzieci motywują do walki

Z żoną Martine mają dwuletniego syna i córkę, która przyszła na świat latem. Romoeren, choć w kiepskim stanie, wyprosił u lekarzy, by mógł uczestniczyć w porodzie. To właśnie dzieci są jego największą motywacją.



- Mam ogromne wsparcie od rodziny i wielu przyjaciół, zarówno w środowisku skoków, jak i poza nim. Specjalne podziękowania należą się mojemu lekarzowi, który pozwolił mi wrócić do domu, a przede wszystkim zdiagnozował chorobę - skwitował Romoeren.



Dlaczego opowiada o chorobie? Bo chce wspierać tych, których spotkał ten sam los. Dodać im siły.