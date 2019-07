Bjoern Einar Romoeren ma raka. "Rozpocząłem leczenie. Przeżyję"

Przyspieszył walkę z nowotworem. "Od razu przeszedł do ataku" Sinisa Mihajlović... czytaj dalej » Romoeren karierę zakończył pięć lat temu, ale ze skokami się nie rozstał. Ostatnio był związany z Norweskim Związkiem Narciarskim, w którym odpowiadał za marketing.

O nowotworze 38-latek dowiedział się wiosną. Od lekarzy usłyszał, że to tzw. mięsak Ewinga, bardzo rzadka forma nowotworu, zwykle diagnozowana w grupie wiekowej od 5 do 25 lat.

Energia tylko na walkę z rakiem

"Otrzymałem druzgocącą wiadomość: mam guz umiejscowiony w plecach. Przede mną długi i trudny czas, ale wygram tę walkę. To trudna sytuacja dla mnie i mojej rodziny. Rozpocząłem leczenie. Przeżyję. Nie mam problemu z mówieniem o raku, ale nie zamierzam tracić na to energii. Chcę ją spożytkować na powrót do zdrowia" - stwierdził jeden z najbardziej znanych norweskich skoczków, cytowany przez magazyn "Se og Hor".



Romoeren dodał też dosadnie: "Pie***yć raka". Jakby chciał jeszcze raz podkreślić, że łatwo się nie podda.



Zapewnił, że wywiad dla norweskiego magazynu był ostatnim, jakiego udzielił na temat choroby.



Były skoczek przebywa obecnie w klinice w Oslo. Czeka go wielotygodniowa chemioterapia.



Wyświetl ten post na Instagramie. #fuckcancer Ikke stort annet enn det å si! Og i det ligger det at jeg skal fighte meg gjennom og komme sterkere ut på andre siden! @sarkomer.no @kreftforeningen @seoghoer Post udostępniony przez Bjørn Einar Romøren (@romoeren) Lip 15, 2019 o 11:19 PDT





Były mistrz i rekordzista świata

W 2005 roku Romoeren ustanowił rekord świata w długości lotu narciarskiego (239 m), który przetrwał sześć lat. Rok wcześniej był częścią norweskiej drużyny, która zdobyła mistrzostwo świata w lotach narciarskich.

38-latek ma również na koncie olimpijski brąz w konkursie drużynowym (Turyn 2006) na dużej skoczni.

W swojej karierze osiem razy wygrywał zawody Pucharu Świata.