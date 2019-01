Białe Zakopane, ale skoki niezagrożone. "Nie z takim śniegiem sobie radziliśmy"

Stolica Tatr w niektórych miejscach wręcz w pełni niknie pod zwałami białego puchu. Jak poinformował w środę "Tygodnik Podhalański", pokrywa śniegu pod Giewontem sięga już rekordowych tej zimy 74 centymetrów. Opady praktycznie nie ustają, przez co w polskich mediach pojawiają się obawy o to, jak organizatorom konkursów w Zakopanem uda się doprowadzić je do skutku. Sami zainteresowani obawy te uważają za bezpodstawne.

- Nie takie śniegi na Podhalu bywały i w nie w takich warunkach odbywały się różne zimowe zawody. Kiedyś mieliśmy do odśnieżania tylko łopaty, a i tak dawaliśmy radę. Więc damy radę i teraz - Kozak nie pozostawia wątpliwości w rozmowie z Eurosport.pl.

- Od dziesięciu dni pracuje przy Wielkiej Krokwi ponad stu ludzi, praktycznie dzień i noc. Opady są duże, więc śniegu jest mnóstwo, gdzieniegdzie w okolicach skoczni zaspy osiągają do metra, a pod miastem nawet do trzech metrów wysokości. Na nas to jednak nie robi wrażenia. Robimy swoje i dopniemy swego - podkreśla.

Tylko kataklizm pokrzyżuje szyki

Organizatorzy są zdania, że na obiekcie im. Stanisława Marusarza konkursy skoków narciarskich mogły ruszać praktycznie z rozpędu. Tydzień przed weekendem z Pucharem Świata organizowano tam zawody niższej rangi, na które nikt z centrali nie narzekał.

- My się niczego nie obawiamy. W poprzednim tygodniu był u nas delegat FIS przy okazji FIS Cup i nie miał żadnych zastrzeżeń. Jeżeli człowiek jest zdolny, obrotny, to i z różnymi kaprysami przyrody sobie poradzi. My przygotowujemy się na najgorsze i pod kątem najgorszego, właściwie tylko prawdziwy kataklizm mógłby nam pokrzyżować szyki. A na takowy się nie zapowiada - przekonuje szef TZN.

Śnieżna równowaga zachowana

Horngacher zdecydował. Dwunastu polskich skoczków wystartuje w Zakopanem Trener polskich... czytaj dalej » Kapryśna aura i jej wpływ nie tylko na samą organizację, ale jeszcze częściej na przebieg zawodów to sól skoków narciarskich i urok tego sportu, niemniej konkursy rozgrywane tej zimy w Polsce spotyka chichot losu. W Wiśle śniegu w mieście nie było w ogóle, w Zakopanem jest go stanowczo za dużo.

- Faktycznie coś w tym jest. Na listopadową inaugurację Pucharu Świata w Wiśle przez miesiąc śnieg produkowali i walczyli o to, aby było go pod dostatkiem. My od ponad tygodnia robimy wszystko, aby poradzić sobie z nadmiarem. Można powiedzieć, że równowaga w przyrodzie została zachowana - Kozak się uśmiecha.

Jeżeli Wielka Krokiew nie odczuje skutków śnieżyc, to weekend Pucharu Świata wystartuje tam piątkowymi kwalifikacjami o godzinie 18. Studio w Eurosporcie 1 wystartuje jednak już dwie godziny wcześniej.

W związku z żałobą narodową ogłoszoną po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza sobotni konkurs odbędzie się w powadze, bez głośnej zabawy i muzyki.