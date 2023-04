Laniszek o Kubackim: stawia miłość na pierwszym miejscu i za to go bardzo szanuję

Skoki narciarskie oglądaj w Eurosporcie, Eurosporcie Extra w Playerze i TVN

Kubacki był jedną z największych gwiazd zakończonych zmagań Pucharu Świata. Sezon zakończył jednak przedwcześnie, kiedy w Vikersund dostał informację o problemach zdrowotnych żony Marty. Sport porzucił natychmiast, by przy niej być. I jest nadal, do walki na skoczniach nie wrócił. Kosztowało go to utratę miejsca na podium klasyfikacji generalnej na rzecz właśnie Laniszka.

Laniszek o geście wobec Kubackiego

A ten, mając pełną świadomość sytuacji, zachował się pięknie. Pamiątkowy medal odebrał z tekturową podobizną Kubackiego w dłoni. W oczach miał łzy.

Swoją postawą, tym wielkim gestem zyskał sobie w Polsce wiele sympatii. - Słyszałem o tym. Dawid pokazał, że w życiu liczy się więcej niż tylko sport. Pokazał, że stawia miłość do rodziny na pierwszym miejscu i za to go bardzo szanuję. Dlatego chciałem go w ten sposób docenić. Wiem, że to on powinien mieć miejsce w czołowej trójce Pucharu Świata. To zresztą nie był pierwszy raz, kiedy mi zaimponował. W styczniu w Bischofshofen walczyliśmy we trójkę z nim i Halvorem Egnerem Granerudem o zwycięstwo. Halvor wygrał, a Dawid podszedł do mnie i powiedział: Chodź, podsadzimy go na barkach. Takie gesty i taka sportowa postawa pokazują, że jest wspaniałym człowiekiem. Zawsze będę życzył jak najlepiej jemu, Marcie i ich dzieciom - powiedział.

Te obrazki wzruszyły Kubackiego. "Płakaliśmy z Martą razem" Dawida Kubackiego... czytaj dalej » - Nigdy nie miałem okazji rozmawiać z Martą, ale to nie ma znaczenia. Dawid, choć jest moim rywalem, jest też osobą, z którą na co dzień fajnie się rozmawia i można pożartować. Dla mnie ta chwila też nie była łatwa, bo wiem, jak trudno jest obserwować, gdy ktoś, kogo kochasz, zmaga się z problemami zdrowotnymi - dodał.

Podkreślił, że gest, który wykonał, był jego pomysłem. To on wybrał zdjęcie, a w jego wydrukowaniu i zorganizowaniu całości pomogła mu żona.

A jakie były reakcje rywali tuż po geście? - Kamil Stoch podszedł do podium ze swoją żoną Ewą, był bardzo wdzięczny. Stefan (Kraft - red.)i Halvor byli na początku trochę zaskoczeni, ale potem też wyrazili wsparcie. Zachęciłem ich, żeby najpierw przybili żółwika z Dawidem, a dopiero potem podali mi rękę. Były też miłe reakcje innych zespołów, trenerów, Sandro z FIS (Sandro Pertille, dyrektor zawodów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej - red.). Pozytywne sygnały płynęły z każdej strony i wspaniale było to obserwować - podkreślił.