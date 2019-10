Pech skoczka. Grał w siatkówkę, uszkodził kostkę

Wisła walczy z czasem. Kadra przetestuje skocznię z opóźnieniem Od ponad tygodnia... czytaj dalej » Zawodnik z Kitee o kontuzji poinformował za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. - Dzisiaj doznałem kontuzji kostki podczas rozgrzewki. Obecnie muszę skupić się na wypoczynku i wrócić do pełni sił. Jeżeli wszystko ułoży się dobrze, to powinienem wrócić za kilka tygodni - napisał.

Do urazu doszło w niespodziewany sposób, podczas gry w siatkówkę. Była to forma rozgrzewki przed treningiem.

Teraz Aalto o treningu może zapomnieć, czeka go około miesiąc rehabilitacji - potwierdził to Fiński Związek Narciarski.

Wiele wskazuje na to, że skoczek klubu Kiteen Urheilijat nie zdąży wrócić do pełni zdrowia przed pierwszymi konkursami Pucharu Świata 2019/20. Inauguracja nowego sezonu odbędzie się w dniach 23-24 listopada w Wiśle.



#AnttiAalto unlucky today. Aalto injured his ankle during training warm-up in volleyball. Rehabilitation takes 3-4 weeks, so season is not in danger.

Get well soon Antti! #sjteamfin#skijumping#skijumpingfamily#fisskijumpingpic.twitter.com/3Mvkt5j301 — Ski Jumping Team Finland (@sjteamfin) October 31, 2019

Wisła sentymentalna

To właśnie na skoczni im. Adama Małysza Antti Aalto zdobył pierwsze punkty w historii występów w Pucharze Świata. Dwa lata temu w Wiśle-Malice zajął 28. miejsce. W kolejnym sezonie zajął w Wiśle siódme miejsce.

Nikt z fińskich skoczków nie notował ostatnio lepszych wyników od Aalto. W minionym sezonie Pucharu Świata potrafił również wywalczyć szóstą lokatę w Niżnym Tagile i dziewiątą w Lahti. Jeśli nie zdąży na imprezę w Wiśle, to o pierwsze punkty nowego sezonu może powalczyć przed własną publicznością. Czołówka Pucharu Świata zawita do Kuusamo. Zawody na Rukatunturi odbędą się w dniach 30 listopada-1 grudnia.

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie i Eurosport Playerze.