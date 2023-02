Zaskoczenie to mało powiedziane. Niemiec właśnie dowiedział się, że wygrał

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Wellinger po pierwszej serii bardzo loteryjnego konkursu, bo karty rozdawał wiatr, był piąty. O zwycięstwie raczej nie myślał, bo prowadził Ryoyu Kobayashi, który wskoczył na pierwsze miejsce bijąc rekord skoczni. Do Japończyka tracił prawie dziewięć punktów. Sporo.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Ryoyu Kobayashiego z 1. serii sobotniego konkursu w Lake Placid

Wiatr mieszał, Wellinger zyskiwał

Ale znów namieszał wiatr. Ktoś zyskiwał, ale najczęściej ktoś tracił. Wśród tych pierwszych był Wellinger. 125,5 m dało mu prowadzenie. Skaczący po nim zawodnicy nie radzili sobie z warunkami. Daniel Tschofenig doleciał tylko do 120. metra. Timi Zajc skoczył tyle samo. Michael Hayboeck (117 m) w ogóle nie utrzymał się na podium. No i został Kobayashi, ale nawet i on, tak doświadczony, przegrał z chimerycznym wiatrem. Tylko 114 metrów! Wzruszył ramionami, wystawił język, jakby chciał sam zapytać: co to było.

Oglądasz Wideo: Eurosport Wellinger wygrał sobotni konkurs PŚ w skokach narciarskich w Lake Placid

W tym samym czasie na twarzy Wellingera zagościło zdziwienie, może nawet szok. Obronił prowadzenie i wygrał, choć kilkadziesiąt minut wcześniej nic na to nie wskazywało. Dla Niemca to czwarte zwycięstwo w karierze, pierwsze od ponad pięciu lat! Kto by pomyślał.

Źródło: Eurosport Andreas Wellinger i jego mina po skoku Ryoyu Kobayashiego

Wellinger po niespodziewanej wiktorii jest ósmy w klasyfikacji generalnej, ale aż z 989 punktami straty do Halvora Egnera Graneruda, który w sobotę był siódmy.

Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął piątą lokatę.