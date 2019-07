Upadł w Wiśle, sezon ma z głowy. "Najgorszy dzień w karierze"

Lekarze w centrum olimpijskim w Oslo stwierdzili zerwanie więzadeł i uszkodzenie łękotki w lewym kolanie, co sprawia, że po operacji rehabilitacja potrwa co najmniej dziewięć miesięcy.



Polacy niemal w komplecie w pierwszym konkursie Letniej Grand Prix Słoweniec Timi... czytaj dalej » - Już podczas upadku, kiedy strasznie wykręciło mi kolano, poczułem tak nieprawdopodobny ból, że w ułamku sekundy zrozumiałem, że sprawa jest bardzo poważna. To był najgorszy dzień w mojej karierze i teraz pozostało mi tylko czekać - wyznał skoczek kanałowi norweskiej telewizji NRK.

Nie zamierza kończyć kariery

28-letni Fannemel dodał, że jest załamany. - Ubiegły sezon miałem słaby i ten miał być dla mnie wielkim powrotem. Treningi w kwietniu, maju i czerwcu dały wyraźne rezultaty i w czwartek trening miał być tylko ostatnim punktem przed konkretną rywalizacją w letniej Grand Prix w Polsce - wyjaśnił.



Podkreślił jednak, że pomimo tak poważnej kontuzji jest dobrej myśli i nie zamierza kończyć kariery. Teraz jego wielkim celem są zimowe igrzyska olimpijskie w 2022 roku w Pekinie.



Trener reprezentacji Norwegii Alexander Stoeckl mówił o wielkim ciosie. - Anders miał być w nadchodzącym sezonie jednym z filarów naszej drużyny. Niestety, taki jest ten sport. Poczekamy i liczymy że powróci w wielkim stylu - skwitował.



Sad news: Anders Fannemel will be sidelined from skijumping in nine months after injuring his ACL and meniscus. He will have surgery in the coming weeks. The jumper from Hornindal fell during training in Wisla yesterday. Best wishes from your teammates, Anders



Photo: NTB pic.twitter.com/zzYSedFZp0 — Hopplandslaget (@Norskijump) July 19, 2019

Program LGP w Wiśle:

sobota, 20 lipca

19.15 - seria próbna

20.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 21 lipca

16.30 - seria próbna

17.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Transmisje z konkursów w Wiśle na antenach Eurosportu oraz w usłudze Eurosport Player.