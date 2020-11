"Od wypadku nie zarobiłem nic. Możliwe, że zacznę rozglądać się za inną pracą"

Fatalny upadek i groźna kontuzja Kiliana Peiera Na pewno nie tak... czytaj dalej » To miały być zwykłe zajęcia przed konkursem LGP w Wiśle. Fannemel zaliczył bardzo bolesny upadek, uszkodził łąkotkę w lewym kolanie i zerwał więzadła krzyżowe. Od razu przeszedł bardzo skomplikowaną operację, w październiku przeszedł kolejną, a w grudniu kolejną. W sumie aż trzy w ciągu pół roku.

"Coś poszło źle"

W ten weekend w Holmenkollen odbędą się mistrzostwa Norwegii, na pewno bez udziału Fannemela. Mimo że od ostatniego zabiegu minął już prawie rok, skoczek wciąż nie może poradzić sobie z bólem. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie zobaczymy go w konkursach Pucharu Świata. Na pewno nie w 2020 roku.



Video from the landing today where Anders Fannemel injured his knee. We’re still waiting for the final results of today’s scan’s at thr hospital. Best wishes Anders pic.twitter.com/YIGa85wXXb — Hopplandslaget (@Norskijump) July 18, 2019





- Chciałem oddać pierwszy skok w sierpniu, ale wciąż czułem ból. Nawet teraz odczuwam dolegliwości w kolanie. Na trzecim zabiegu usunięto mi część tkanki bliznowatej. Czułem, że od kwietnia jest lepiej, moje zdrowie się poprawiało, ale bardzo możliwe, że zbyt szybko zacząłem poddawać się zbyt dużym obciążeniom. Znów czuję się źle, wcześniej ból po treningu mijał po dniu, teraz czuję go nawet przez kilka tygodni po lekkich zajęciach. Coś poszło źle - mówił w rozmowie z portalem dagbladet.no.

- Pozostaje mi być cierpliwym. Na razie trochę się nudzę. Już dawno powiedziałem sobie, że moim celem jest powrót do formy na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie (w 2022 roku - przyp.), ale moja rehabilitacja musi przebiegać lepiej. Kilka tygodni temu miałem rezonans magnetyczny. Miejmy nadzieję, że to coś da - dodał.

Źródło: Getty Images Anders Fannemel w 2015 roku w Falun zdobył z drużyną złoto mistrzostw świata

Do największych sukcesów 29-latka należy drużynowe mistrzostwo świata wywalczone w 2015 roku, a także drużynowe złoto podczas mistrzostw świata w lotach w 2016 roku. Fannemel wygrał cztery konkursy Pucharu Świata, 12 razy stawał na podium. W lutym 2015 r. był nawet nieoficjalnym rekordzistą świata w długości skoku. Na skoczni do lotów w Vikersund poleciał na odległość 251,5 m (obecnie rekord należy do Austriaka Stefana Krafta, również ustanowiony na norweskim obiekcie).

Teraz Fannemel zaczyna się obawiać, że to koniec.

- Zaczynam się bać, że moja kariera już się skończyła. Muszę odbyć długą drogę, aby wrócić do poziomu sprzed kontuzji. Możliwe, że wygra rozsądek i w wieku 30 lat zacznę rozglądać się za jakąś inną pracą. Od wypadku nie zarobiłem nic jako skoczek. Nie należy mi się żaden zasiłek, może odwołam się od tej decyzji. Od lat płacę podatki i składki ubezpieczeniowe, a teraz nikt mi nie pomaga - tłumaczy.