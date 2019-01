Zniszczoł odzyskał swobodę. "Udało się fajnie odlecieć"

Zniszczoł skakał w piątek jako piąty. Po uzyskaniu odległości 128,5 m zajmował pierwsze miejsce. - Warunki były zmienne, na buli trochę wiało pod narty, a w końcowej fazie lotu z tyłu, ale skok był dobry, miałem prędkość, więc udało się fajnie odlecieć - skomentował swoją próbę 24-latek. Zniszczoł zaskoczył na Wielkiej Krokwi. Dobry prognostyk W pierwszej... czytaj dalej »

Przeczekał 46 skoków

Sam jednak nie przypuszczał, że pozycji lidera będzie bronił aż tak długo. Zmienił go dopiero 51. zawodnik Jewgienij Klimow. Przyznał, że zmarzł, czekając na dole. - Zimno było, dosyć bardzo - zdradził po kwalifikacjach. Ostatecznie spośród wszystkich jedenastu Biało-Czerwonych, on zaprezentował się najlepiej, zajmując szóste miejsce.

- Najbardziej się cieszę, że wprawdzie z małymi błędami, ale oddałem trzy równe skoki (125,5 m i 123 na treningach - przyp. red.), a ten w kwalifikacjach był fajny i to w naprawdę niełatwych warunkach. Wydaje mi się też, że wreszcie odzyskałem swobodę skoków, czego ostatnio naprawdę mi brakowało - podkreślił.

Plan na niedzielę jest. - Chciałbym oddać takie skoki jak w Zakopanem. Po Turnieju Czterech Skoczni skoki wróciły do normy, teraz to ustabilizować i pokazać w zawodach - dodał.

Konkurs drużynowy? "Już nie w mojej głowie"

Wicemistrz świata juniorów z 2012 roku nie ma żalu do trenera Stefana Horngachera, że ten nie wynagrodził mu dobrego występu nominacją do reprezentacji Polski na sobotnie zawody drużynowe.

- To już nie jest w mojej głowie i nawet nie chcę się już nawet na tym zastanawiać. Trenerzy uznają, co jest najlepsze. By wystąpić w drużynie, trzeba mieć stabilną formę, ale w poprzednich konkursach nie pokazałem na co mniej stać - przyznał.

Źródło: PAP/EPA Aleksander Zniszczoł zaliczył świetne kwalifikacje

Zawody drużynowe zaplanowano na sobotę na godzinę 16.15. W niedzielę o 16 odbędzie się konkurs indywidualny. Transmisje z sobotnich i niedzielnych zawodów w Eurosporcie 1. Relacje w eurosport.pl.