"To nie było coś cudownego", ale Małysz zachowuje spokój przed drużynówką

Ponad 130 m dało Jakubowi Wolnemu awans do pierwszej serii niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Czwarty skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znakomicie prezentował się w piątkowych treningach. Dawid Kubacki oba wygrał. W kwalifikacjach było nieco gorzej. Uzyskał 125,5 metra i to dało mu dziesiąte miejsce.

124 m i 21. miejsce Kamila Stocha w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Słabsza forma lidera PŚ? 120 m dało Ryoyu Kobayashiemu awans do 1. serii niedzielnego konkursu indywidualnego w Zakopanem, ale dopiero z 31. miejsca.

Oto, co do powiedzenia miał Kamil Stoch po kwalifikacjach na WIelkiej Krokwi. Lider polskiej ekipy zajął 21. miejsce.

Kilka słów od Aleksandra Zniszczoła, który był najlepszym z biało-czerwonych w piątkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Zakopanem. Zniszczoł zajął w nich szóste miejsce.

Oto, co do powiedzenia miał Dawid Kubacki po sesji kwalifikacyjnej na obiekcie w Zakopanem. Polak zajął dziesiąte miejsce.

Adam Małysz skomentował postawę polskich skoczków podczas piątkowych kwalifikacji do konkursu indywidualnego na Wielkiej Krokwi.

Adam Małysz po kwalifikacjach do konkursu w Zakopanem

- Może to nie było coś cudownego, co byśmy chcieli oglądać, dlatego że ci najlepsi skoki mieli nieco słabsze. Podyktowały to też trochę warunki. Generalnie jednak jest super, bo mamy komplet w finale. Będziemy walczyć - zapowiedział czterokrotny triumfator cyklu Pucharu Świata.

Kwalifikacje wygrał Norweg Johann Andre Forfang, a najlepszym z Biało-Czerwonych nieoczekiwanie okazał się Aleksaner Zniszczoł, który uplasował się na szóstej pozycji. Apetyty rozbudził zwycięzca ostatniego konkursu w Predazzo Dawid Kubacki, który osiągał najlepsze odległości na obu piątkowych treningach. W kwalifikacjach Kubacki zajął 10. miejsce. I tak dużo lepiej niż Kamil Stoch, który był 21.

W piątek na Wielkiej Krokwi karty w dużej mierze rozdawała jednak pogoda, na co zwrócił uwagę Małysz.

- Trochę rządziły warunki. Widzieliśmy, że lider klasyfikacji generalnej PŚ Ryoyu Kobayashi też nie skoczył daleko. Raz trochę wiatru z przodu, raz trochę z tyłu. Naprawdę pojawiły się duże różnice, jeśli chodzi o odległości - powiedział Małysz, który pełni rolę dyrektora ds. skoków narciarskich w Polskim Związku Narciarskim.

W sobotę o 15 drużynówka. W niedzielę o 15:30 konkurs indywidualny. Transmisje z weekendu Pucharu Świata w Zakopanem na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Relacje w Eurosport.pl.