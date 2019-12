Małysz nie ma wątpliwości. "Gdy to zacznie funkcjonować, będziemy mieli mnóstwo radości"

Dobry występ Piotra Żyły w pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce. Polak oddał skok na odległość 123,5 m, co dało mu awans do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świetna postawa Jakuba Wolnego w pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce. Polak oddał skok na odległość 127 m, co dało mu awans do drugiej części rywalizacji.

- Myślałem o tym, co zrobiłem źle przy drugim skoku, ale nie widzę większych błędów. Może minimalnie opóźniłem wybicie. Przy normalnych warunkach poleciałbym dalej. Na razie brakuje mi "kopa" w moich skokach. A Norwegowie? "Not my business" - powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Ruce.

Zobacz, co powiedział triumfator sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce Daniel Andre Tande. To drugie zwycięstwo z rzędu Norwega. Wcześniej zwyciężył w Wiśle.

Najlepszy z Polaków w sobotę był Dawid Kubacki, który zajął 12. miejsce. Tuż za nim znalazł się Piotr Żyła. W sumie w drugiej serii konkursu w Ruce rywalizowało sześciu Biało-Czerwonych.

- Fajnie, że nasza szóstka wywalczyła punkty, ale jeszcze lepiej by było, gdyby sześciu naszych zawodników znalazło się w pierwszej dziesiątce – pół żartem, pół serio komentował na gorąco Małysz.

- Na pewno nie możemy być do końca zadowoleni. Pamiętajmy jednak, że to dopiero początek sezonu. Chłopakom brakuje jeszcze takiego odejścia, jak to potrafią. W końcu nie bez powodu Kamil Stoch nazywany jest "Rakietą z Zębu". Gdy to zacznie funkcjonować, będziemy mieli mnóstwo radości – mówił.

Wspomniany Stoch w sobotę miał ogromnego pecha. Jako jedyny skoczek w drugiej serii musiał zmagać się z niekorzystnym wiatrem w plecy.

- To była właśnie ta luka, gdy wiatr szybko się zmieniał. Wtedy wystarczy, że jest z boku i już nie ma szans odlecieć – ocenił Małysz.

Jedynym Polakiem, któremu nie udało się przebrnąć pierwszej serii był Klemens Murańka. Zajął on dopiero 46. miejsce.

- Na treningu wyglądał zdecydowanie lepiej, zaczynał łapać to, co powinien. Na zawodach prawdopodobnie za bardzo się spiął. Często jest tak, że gdy zawodnik za bardzo chce, to wtedy przynosi to odwrotny efekt – kontynuował Małysz.

Sobotni konkurs wygrał Daniel-Andre Tande. Dla Norwega było to drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej triumfował również w Wiśle.

- W Wiśle wygrana Tandego mogła być małą niespodzianką. W Ruce tak już nie można powiedzieć. Patrząc na to, jakie skoki oddawał na treningach, należało go traktować jako jednego z faworytów – powiedział dyrektor polskiej kadry.

W niedzielę drugi odcinek serialu w Ruce. Kwalifikacje o 14:40, natomiast konkurs zaplanowano na 16:45.