Małysz o Żyle: powinien przejść dodatkowe badania

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Kolejny upadek w Wiśle. Marius Lindvik zrobił to samo co...

Niemiec Karl Geiger wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu skoków narciarskich w Wiśle, pierwszego indywidualnego w sezonie 2019/20 Pucharu Świata. Geiger jako jedyny przekroczył granicę 130 metrów, uzyskując 133 m. Wyprzedził Szwajcara Killiana Peiera (125,5) oraz Austriaka Daniela Hubera (122 m). Czwarty był najlepszy sko Do zawodów awansowało ośmiu reprezentantów Polski, a pięciu odpadło.

Słaby występ Jakuba Wolnego w pierwszej serii konkursu indywidualnego w Wiśle. Polak oddał skok na odległość zaledwie 110,5 m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Żyła żartuje z upadku. "Klasyczny telemark na nosie" Mocno się... czytaj dalej » Najpierw odwlekana próba ze względu na loteryjne warunki pogodowe, później mocny upadek – niedzielny konkurs nie był szczęśliwy dla Żyły. Polak nie ustał lądowania i uderzył głową o zeskok. Choć podniósł się o własnych siłach, to twarz miał zalaną krwią. Ponoć na chwilę stracił przytomność.

- Miał go odwiedzić prezydent i dodać otuchy, więc myślę, że jest OK. Mimo wszystko jakieś badania Piotrek powinien przejść, bo po pierwszych, które mogli przeprowadzić w szatni, wydaje się, że jest wszystko w porządku, ale nigdy nie wolno tego bagatelizować – powiedział Małysz.

Kuusamo da odpowiedź

W niedzielę do drugiej serii awansowało tylko trzech polskich zawodników. Najwyżej sklasyfikowany został Kamil Stoch, który dzięki skokom na 118 i 126,5 metra uplasował się na trzecim miejscu. Siódmy był Dawid Kubacki, a 25. pozycję zajął Maciej Kot.

- Druga seria była na pewno lepsza, mieliśmy więcej szczęścia. W pierwszej nie do końca, w połowie nas "wycięło". Chcieliśmy, żeby awansowała przynajmniej połowa ze startującej ósemki – przyznał Małysz.

- Myślę, że dopiero Kuusamo pokaże nam, jeśli będą tam równe warunki, jak będzie do świąt. Jak będzie w całym Pucharze Świata? Trzeba będzie poczekać do Engelbergu lub Turnieju Czterech Skoczni – dodał.

Wiadomo, że organizatorzy zawodów w Wiśle mieli pod górkę i do przygotowania skoczni musieli wykorzystać sztuczny śnieg. Nie wszystko się udało, świadczą o tym problemy przy lądowaniu wielu zawodników.

- Była obawa, jak jest przygotowana. Chłopcy też podświadomie myśleli, co tu będzie, jak lądować. Widzieli, że są upadki. Pierwsze skoki zawsze są na rozpoznanie. Było widać, że się rozkręcają. Dzisiejsze skoki były zdecydowanie lepsze. Poza tym, to lepiej, że się tak powoli rozkręca, a nie wchodzi w sezon z wielkim przytupem – uznał.

- Wiele osób ma lekki niedosyt. Nawet my patrząc na to, jak wyglądały treningi, mieliśmy nadzieję, że będziemy walczyć o podium. I w zasadzie walczyliśmy, jest trzecie miejsce w drużynie i trzecie indywidualnie. Ale to fajnie, jak jest lekki niedosyt, to znaczy, że można zdziałać jeszcze więcej – zakończył Małysz.

