Małysz nie panikuje. "Pojawiły się pozytywy"

Małysz: Nie ma się co martwić

Ponad 130 m dało Jakubowi Wolnemu awans do pierwszej serii niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Czwarty skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znakomicie prezentował się w piątkowych treningach. Dawid Kubacki oba wygrał. W kwalifikacjach było nieco gorzej. Uzyskał 125,5 metra i to dało mu dziesiąte miejsce.

124 m i 21. miejsce Kamila Stocha w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Słabsza forma lidera PŚ? 120 m dało Ryoyu Kobayashiemu awans do 1. serii niedzielnego konkursu indywidualnego w Zakopanem, ale dopiero z 31. miejsca.

Kilka słów od Aleksandra Zniszczoła, który był najlepszym z biało-czerwonych w piątkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Zakopanem. Zniszczoł zajął w nich szóste miejsce.

130 m Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Nie by łto zły skok, ale tego dnia byli znacznie lepsi.

- Możemy być zadowoleni z wyniku, ale to nie był nasz najlepszy dzień – tak podsumował trzecie miejsce w konkursie drużynowym trener Polaków Stefan Horngacher. Niedzielne zawody indywidualne na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Horngacher: To nie był nasz najlepszy dzień

19.01 | Maciej Kot nie miał do siebie pretensji po konkursie drużynowym w Zakopanem. Polak dołożył cegiełkę do trzeciego miejsca Polaków. Transmisja z niedzielnych zawodów drużynowych w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Stefan Hula uzyskał 129 m i jest dziewiąty po pierwszej serii niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Prowadzi Austriak Stefan Kraft - 133 m. W finale wystąpi sześciu Polaków. Awansu do serii finałowej nie wywalczył Kamil Stoch, zajmując 36. miejsce po ladowaniu na 122,5 m.

Kamil Stoch nie awansował do "30" w Zakopanem

To nie był najlepszy skok Piotra Żyła, ale wystarczył, aby uzyskać awans do drugiej serii konkursu w Zakopanem. "Wewiór" zaliczył 123. 5 metra i uzyskał 25. rezultat. Transmisja z zawodów w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Bardzo rozczarowany odpowiadał na pytania reportera Eurosportu Kamil Stoch. Nic dziwnego. Polak zawalił skok w konkursie w Zakopanem i nie awansował do drugiej serii. Transmisja z zawodów w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Austriacki skoczek wraca do znakomitej formy. Na Wielkiej Krokwi Stefan Kraft prowadził po pierwszej serii. Pozycję lidera utrzymał także po skoku w rundzie finałowej. To jego inauguracyjna wygrana w sezonie.

Dawid Kubacki zajął 12. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft. - Dzisiaj to nie był mój dzień – podsumował swój występ w rozmowie z Eurosportem Kubacki.

Małysz: nie ma się co martwić (cała rozmowa)

20.01 | Adam Małysz nie mógł być szczęśliwy po niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął dopiero 12. miejsce. - Skoki Polaków w niedzielę nie były takie, na jakie ich stać - skomentował koordynator ds. skoków narciarskich Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z Eurosportem. Przyznał jednak, że nie widzi powodów do niepokoju.

Małysz po Zakopanem: nie ma powodu do niepokoju

- Nie jest łatwo po takim konkursie, bo byliśmy u siebie. Nie chcę się jednak denerwować. W poprzednim roku Kamil Stoch też nie zakwalifikował się do finałowej serii w Zakopanem, a potem jego forma rosła z każdym startem – przypomniał Małysz.

Powtórka z Bad Mitterndorf

Dopiero po raz drugi za kadencji trenera Stefana Horngachera w czołowej "10" konkursu Pucharu Świata zabrakło Polaka. Pierwszy taki przypadek miał miejsce 13 stycznia 2018 w Bad Mitterndorf.

- Skoki Polaków w niedzielę nie były takie, na jakie ich stać, a i tak pojawiły się pozytywy. Stefan Hula pokazał się z dobrej strony. Zaczyna wracać do swojej dobrej dyspozycji. Piotr Żyła też skoczył najlepiej od dłuższego czasu. Paweł Wąsek zapunktował i jest to dla niego ważne. Może w końcu dołączy do czołowej grupy. Nie możemy się martwić. Trzeba odrobić swoją lekcję, przemyśleć skąd takie rezultaty i walczyć dalej – zauważył Małysz.