Najtrudniejszy konkurs w karierze polskiego skoczka. Małysz: współczułem mu

Na Wielkiej Krokwi triumfowali Niemcy. Biało-Czerwoni zajęli dopiero piąte miejsce. Najsłabszym ogniwem naszej reprezentacji był Wolny. Solidnie zaprezentował się tylko w pierwszej serii (122,5 m). W drugiej popsuł próbę (118,5 m), marzenia Polaków o podium prysnęły.

Pojawienie się w składzie na drużynówkę zaskoczyło nawet jego. Dzień wcześniej oddał kiepski skok, przez co zajął 56. miejsce w kwalifikacjach i nie awansował do niedzielnego konkursu indywidualnego.

"Zareagował odpowiednio"

Kubacki w formie, dalej robi swoje. Indywidualnie znów byłby wysoko Dawid Kubacki... czytaj dalej » Po sobotniej rywalizacji przyznał, że był to jego najtrudniejszy konkurs w karierze.

Z kolei Małysz w rozmowie z Eurosportem przypomniał, że kiedy skakał, kilka razy był w podobnej sytuacji. Jego zdaniem, Wolny i tak poradził sobie bardzo dobrze.

- Wiemy, że Kuba nie jest w dyspozycji, żeby przenosić góry. Zareagował odpowiednio - ocenił dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego.

- Wszyscy mogą gdybać, czy decyzja trenerów była dobra. Taką podjęli i trzeba to uszanować. Kubie potrzebny jest spokój i dążenie do tego, co było u niego najlepsze. Wiemy, że go na to stać - dodał.

- On sam miał bardzo duży ciężar na sobie. Współczułem mu, bo byłem w podobnych sytuacjach. To znaczy często wszystko spoczywało na moich barkach, musiałem daleko skoczyć. Wiem, że miał trudny dzień. Myślę, że sprostał zadaniu - podkreślił Małysz.

- Na pochwałę zasługują skoki Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Piotrek Żyła pierwszy skok zepsuł, po drugim było więcej powodów do optymizmu - ocenił występ pozostałych Biało-Czerwonych.

W niedzielę odbędzie się konkurs indywidualny w Zakopanem. Początek o godz. 16. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player, relacja na żywo w eurosport.pl.