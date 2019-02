Pierwszy taki występ Polaków od prawie roku. "To nie są maszyny"

121 metrów w kwalifkacjach w Lahti skoczył Maciej Kot, co dało mu spokojny awans do niedzielnego konkursu głównego.

Tylko 111 metrów skoczył w kwalifikacjach w Lahti Piotr Żyła. Zapewniło mu to awans do konkursu niedzielnego, ale też sporo powodów do niepokoju.

24 marca 2018 roku w Planicy - wtedy po raz ostatni polscy skoczkowie musieli przełknąć gorycz 4. miejsca. Finałowy w poprzednim sezonie konkurs drużynowy wygrali wówczas Norwegowie przed Niemcami i Słoweńcami. Polacy poza podium w Lahti [RELACJA] Trzeci w obecnym... czytaj dalej »

Trzeci raz w erze Horngachera

W sobotę w Lahti Skandynawie nie dostali się nawet do drugiej serii (zajęli dopiero 9. miejsce), wygrali Austriacy, a nasi zachodni sąsiedni powtórzyli osiągnięcie z Planicy.

Polacy pierwszy raz w tym sezonie nie zajęli miejsca w czołowej trójce (na inaugurację w Wiśle Biało-Czerwoni triumfowali, a w styczniu w Zakopanem zajęli najniższe miejsce na podium). Do trzecich Japończyków zabrakło im zaledwie 3,8 punktu.

Indywidualnie łączna nota Dawida Kubackiego była piątym wynikiem, Kamila Stocha - szóstym, a Piotra Żyły - siódmym. O czwartym miejscu Polaków zadecydowała słabsza postawa Jakuba Wolnego, który miał 25. rezultat.

Źródło: EPA/MARKKU OJALA Wolny z kapryśną miną

Zdaniem Małysza, nie ma powodów do obaw. "Walka o miejsce na podium była zacięta, ale dzisiejsze skoki naszych reprezentantów były zbyt nierówne, by skutecznie rywalizować o trzecią lokatę z Japończykami. Zabrakło szczególnie metrów Kuby Wolnego. Z drugiej strony pamiętajmy, że nasi zawodnicy to nie są maszyny. Był to dopiero trzeci raz, kiedy prowadzonych przez Stefana Horngachera Polaków zabrakło na podium drużynówki!" - przypomniał na Facebooku słynny przed laty skoczek, a obecnie dyrektor w Polskim Związku Narciarskim.









W Pucharze Narodów Polacy utrzymali prowadzenie. Drugich Niemców wyprzedzają o 314 pkt. "Przed zawodami czytałem komentarze, że skoro zespół niemiecki jest osłabiony brakiem Eisenbichlera (Markusa - red.), zyskamy nawet kilkaset punktów nad tymi rywalami w Pucharze Narodów. Tymczasem to Niemcy odrobili do nas 100 punktów... Właśnie dlatego nie lubię takich spekulacji i zapowiedzi, bo potem na skoczni dzieje się coś zupełnie innego" - zwrócił uwagę Małysz.

W niedzielę Polacy będą mieli okazję do rewanżu. W Lahti zostanie rozegrany konkurs indywidualny. Początek zawodów o godzinie 16.15. Z Polaków - oprócz czwórki, która rywalizowała w drużynie - wystąpią także Maciej Kot i Paweł Wąsek.