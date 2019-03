Małysz szczęśliwy, ale niepewny. "Obawiam się decyzji Horngachera"

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć! MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

W kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Stefan Hula oddał skok na odległość 101,5 m, co zapewniło mu awans do piątkowej rywalizacji. Mistrzostwa świata w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki oddał skok na odległość 104 m. To zapewniło Polakowi 4. lokatę. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo dobry występ Kamila Stocha w czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej. Polak oddał skok na odległość 107 metrów, co dało mu 3. miejsce. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To nieprawdopodobne! Po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki zajmował dopiero 27. miejsce. W drugiej spisał się dużo lepiej, a rywale lądowali bliżej. W decydującym momencie krócej wylądował również liderujący po pierwszej części Ryoyu Kobayashi. To dało Kubackiemu tytuł mistrza świata, a drugą lokatę wywalczył Kamil Stoch.

- Po pierwszym skoku przeklinałem w myślach, ale cieszę się z tego, że do drugiej serii podszedłem na poważnie. W życiu nie spodziewałem się, że może to zakończyć się wygraną - powiedział Dawid Kubacki, który wygrał konkurs na skoczni normalnej. Mistrzostwa świata w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Krzysztof Srogosz: Skoki są nieprzewidywalne, ale to był istny rollercoaster. Też Pan tak myśli?

Adam Małysz: takiego konkursu oczywiście jeszcze nigdy na żywo nie widziałem. Przed rokiem na igrzyskach w Pjongczangu było podobnie. Bądźmy szczerzy. Konkurs nie powinien się w ogóle odbyć. Zostaliśmy pokrzywdzeni przez los w pierwszej serii, a w drugiej to my mieliśmy więcej szczęścia. To się zatem wszystko wyrównało. Jak popatrzymy, że Dawid tutaj od samego początku był faworytem, to w ten sposób na to trzeba patrzeć. Mimo wszystko ostatecznie to nam dopisała fortuna.

Kiedy poczuł Pan, że któryś z Polaków będzie na podium?

Horngacher nie daje ponieść się euforii. "Moja decyzja nie zależy od wyników" - Byłbym... czytaj dalej » Uwierzyłem w medal, gdy skoczył Kilian Peier ze Szwajcarii. To był zawodnik, który przecież był na podium na dużej skoczni w Innsbrucku. Jest w dobrej dyspozycji. Był jeszcze wysoko Słoweniec Ziga Jegar oraz Filip Sakala z Czech, ale wiadomo, że oni byli w zasięgu. Tego, że będziemy mieli dwa czołowe miejsca, to na pewno nikt się nie spodziewał.

To najważniejszy moment w karierze Dawida Kubackiego. To była długa droga, często trudna.

Dawid od pierwszej próby w Seefeld skakał daleko. To, że w połowie konkursu był na 27. miejscu było dla niego po prostu krzywdzące. Pogoda nie była dla niego miła. Tak powiem w delikatnych słowach. Patrzyłem na to, co trener Stefan Horngacher wyczyniał na górze i widziałem, jak mocno był rozgoryczony oraz wkurzony tym, co się działo. Nigdy nie widziałem, aby tak się zachowywał, ale absolutnie mu się nie dziwię. Ja też byłem strasznie zły. Jakbym kogoś dopadł z jury, to nie wiem, jakby to się skończyło. Co z drugiej strony jesteśmy w stanie zrobić w takiej sytuacji? Mogliśmy tylko wierzyć, że w finale warunki będą sprawiedliwe i zawodnicy awansują o wiele miejsc.

A Pan jakby był szefem jury, to czy zdecydowałby się przerwać zmagania?

To jest trudna decyzja. Próbowałbym takie zawody przeprowadzić w innym terminie, nawet w sobotę. Wiemy, że mamy wtedy miksty, ale z drugiej strony skoczkowie czekają na mistrzostwa świata czy igrzyska, dwa albo cztery lata. Potem przychodzi startować w takich warunkach, a to nie jest sprawiedliwe. Przepraszam bardzo, ale tak nie powinno być.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Stoch awansował z drugiej dziesiątki na drugie miejsce

Po pierwszej serii musiało być w naszej ekipie spore przygnębienie. Mistrzostwa mogły zakończyć się bez medalu.

Pewnie tak. Dobrze, że to szczęście w drugiej serii bardziej nam sprzyjało. Gdy ruszali nasi zawodnicy, nie wiało, ale warunki przez deszcz i śnieg mimo wszystko się pogarszały. Były stabilne, ale rozbieg był coraz wolniejszy. Z drugiej strony to właśnie w pierwszej serii takie warunki mieli Polacy. Ostatecznie wszystko potoczyło się jednak bardzo fajnie. Ja nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby było inaczej. Przecież po pierwszej serii zmagania mogły być przerwane i wtedy byłby koniec. Tak też mogło być w finale i to by było naprawdę krzywdzące. W pierwszej rundzie jury pozwoliło skakać w bardzo różnych warunkach, a w drugiej było w miarę równo, jeśli chodzi o wiatr. Wiało z tyłu, tylko rozbieg był wolniejszy.

Brak choćby jednego medalu dla skoczków na tych mistrzostwach, to byłoby rozczarowanie?

To nie koniec emocji. Stoch i Kubacki wytypowani do miksta Trener Stefan... czytaj dalej » Nie tylko rozczarowanie. Trudno byłoby nam startować dalej w Pucharze Świata. Jesteśmy przecież liderami Pucharu Narodów i wiemy, że jesteśmy w wysokiej formie. Bez krążka mógłby być problem, aby dalej występować w takim nastroju jak dotychczas. A teraz, jestem przekonany, że teraz cały sztab i zawodnicy bardziej optymistycznie pojadą do Skandynawii, aby walczyć do samego końca.

Ciekawe, co po takim sukcesie zadecyduje trener Horngacher. Zostanie czy odejdzie?

To, co stało się w Seefeld jeszcze bardziej wbije mu gwoździa w głowę. Trudno powiedzieć, czy nie podjął już jakiejś decyzji. Z jednej strony może teraz powiedzieć, że dokonał wszystkiego i odchodzi w glorii chwały. Z drugiej, może stwierdzić, że dalej dobrze mu idzie, wszystko jest super i chce zostać. Obawiam się tej decyzji. Choćby i z tego powodu, bo gdyby chciał zostać, to pewnie przekazałby nam to wcześniej. Cały czas Stefan twierdzi, że nie chce wprowadzać zamętu, dlatego nie mówi nic na ten temat. Wciąż sercem jest w Polsce, a głowa podpowiada mu, aby iść do kraju, gdzie mieszka. Wiem, że to jest potwornie trudna decyzja. Cieszę się, że porozmawiałem z nim po konkursach na dużej skoczni. Powiedział mi, że da z siebie wszystko, co możliwe. To rozluźniło atmosferę, bo była ona w ostatnim czasie bardzo napięta.

Cieszymy się z medali Polaków, ale chyba także Pan jest zdziwiony postawą Ryoyu Kobayashiego. Lider PŚ znów nie zdobył medalu indywidualnie. Zaskoczenie?

Ale ma brązowy krążek w drużynie. To jest młody skoczek. W tym momencie pewnie zmierza po Kryształową Kulę. Chyba nikt już go nie doścignie. Ale z drugiej strony mistrzostwa były dla niego nieudane. Choć w sumie, my bylibyśmy w podobnej sytuacji, a nawet gorszej, gdyby w drugiej serii piątkowego konkursu nie stało się to, co się stało.

W Seefeld rozmawiał Krzysztof Srogosz, Eurosport.pl

Wyniki konkursu na skoczni normalnej w Seefeld miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Dawid Kubacki (Polska)

218,3 pkt (93/104,5m)

2. Kamil Stoch (Polska)

215,5 (91,5/101,5)

3. Stefan Kraft (Austria)

214,8 (93,5/101)

4. Philipp Aschenwald (Austria)

214,5 (91/103,5)

5. Richard Freitag (Niemcy)

211,3 (93,5/103,5)

6. Stephan Leyhe (Niemcy)

210,6 (96,5/99)

7. Markus Eisenbichler (Niemcy)

210,5 (91/102,5)

7. Yuki Sato (Japonia)

210,5 (92/99)

9. Michael Hayboeck (Austria)

208,5 (93,5/100)

10. Kilian Peier (Szwajcaria)

207,4 (98,5/98)