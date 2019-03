"Małymi kroczkami". Małysz z nadzieją na poprawę wyników

Video: Eurosport

Kamil Stoch po kwalifikacjach w Lillehammer

- Po co się smucić tym, co już było. Już się posmuciłem, a teraz trzeba patrzeć na to, co jest i co będzie - powiedział Kamil Stoch, który w poniedziałkowych kwalifikacjach w Lillehammer zajął 8. miejsce.

